KAP haberleri – 9 Ocak 2023

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 9 Ocak'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr

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ADEL: Şirketin temsilen Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinin başladığı, henüz anlaşma sağlanamadığı açıklandı.

DERHL: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 75 milyon TL'den 300 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

DOGUB & SEKFK: VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Şubat'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

EGGUB: 600 milyon TL'ye kayıtlı sermaye sistemine geçiş için SPK'ya başvurduğunu açıkladı.

FORMT: Şirketin iştiraki Formet Dış Ticaret'in Kayseri'de bulunan 200 dönüm fabrika arsasına değerleme yapılmasına karar verildiği açıklandı. Şirket tarafından Gaziantep'te bahçe mobilyaları satışı ile ilgili Showroom açılmasına karar verildiği açıklandı.

KLGYO: HALKB'nin sahip olduğu İstanbul Sapphire'in Alışveriş Merkezi ve Seyir Terası’na ait 146 adet gayrimenkulün şirket tarafından 760 milyon TL'ye ve 101 adet gayrimenkulün ise 145 milyon TL'ye KBC Gıda tarafından satın alınmasına ilişkin Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

INFO: 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

INVEO: Kurumsal Kiralama Hizmeti şirketi kurulmasına karar verildiği açıklandı.

IZMDC: Şirketin yüzde 85,44 bağlı ortaklığı İzdemir Enerji tarafından İzmir Aliağa'ya 2 milyon dolar değerinde Çatı üzeri GES yatırımı yapılmasına ve yatırımın en kısa sürede tamamlanmasına karar verildiği açıklandı.

KCHOL & FROTO: Koç, Ford ve SKO arasında imzalanan münhasır olmayan MoU yürürlükte olup, Ford’un Türkiye’de Koç ile birlikte batarya yatırımı yapılmasına yönelik yaklaşımında herhangi bir değişiklik bulunmadığı ve bu kapsamda batarya yatırımının gerçekleştirilmesine yönelik tüm alternatifler değerlendirildiği açıklandı.

NTGAZ: Saha Kurumsal tarafından şirketin Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunun (TR) AA-, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunun (TR) A1+, not görünümünün stabil olarak belirlendiği açıklandı.

OZGYO: 2022 yılı içerisinde aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen satım işlemi toplamı 102 milyon TL ve kiralama işlemi toplamı 18,2 milyon TL olduğu açıklandı.

MEDTR: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150 milyon TL kaynak ayrıldığı açıklandı.

PRKME: Konya Ilgın elektrikli üretim lisansının EPDK tarafından iptal edilmesine yapılan itiraz başvurusunun da red edilmesi üzerine dava açıldığı açıklandı.

SASA: Tahvil dönüştürme işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

SNICA: Elazığ'daki üretim tesis çatısına 3,63 MWp kapasiteli 2,2 milyon dolarlık çatı GES için İnput Enerji firmasıyla sözleşme imzalandığı ve projenin 2023 yılı üçüncü çeyreğinde faaliyete geçeceği açıklandı.

SOKE: Şirket payları 12 Ocak'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Şirket paylarının halka arzına 118 kat talep geldiği açıklandı.

TNZTP: Şirket payları 11 Ocak'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

TTKOM: Şirketin iştiraki TT Finansman A.Ş'nin BDDK tarafından faaliyet izni verildiği açıklandı.

VBTYZ: Şirket ile özel bi5r banka arasında 8,2 milyon Dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

ZRGYO: 2022 yılında şirketin gayrimenkul portföyüne ilişkin olarak mevcut ve yeni kiracılarla toplamda aylık yaklaşık 0,89 milyon TL kiralama sözleşmesi imzalandığı, 64 milyon TL tutarında arsa alımı ile 196,3 milyon TL tutarında bina, dükkan ve ofis satışı yapıldığı açıklandı.

AYES: Şirket sermayesi bugün 15,0 milyon TL'den yüzde 100 oranında bedelsiz olarak 15,0 milyon TL artışla 30,0 milyon TL'ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 26,50 TL'ye denk gelmekte.

BRMEN: Şirket sermayesinin 22,3 milyon TL'den yüzde 100 oranında bedelli olarak 22,3 milyon TL artışla 44,6 milyon TL'ye yükseltilmesi sonrasında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 136 milyon 445 bin 195 adet pay 12 – 13 Ocak'ta Borsa Birincil Piyasa'da satışa sunulacak.

EUHOL: Şirket sermayesinin 60 milyon TL'den yüzde 150 oranında bedelli olarak 90 milyon TL nakden artışla 150 milyon TL'ye yükseltilmesi sonrasında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 15 milyon 261 bin 73 adet pay satılırken, sermaye artırımı tamamlandı.

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