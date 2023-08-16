Kashkari: Fed’in faiz artışlarını bitirdiğini söylemeye hazır değilim

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğunu belirterek Fed'in faiz artışlarını sonlandırdığını açıklamaya hazır olmadığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticilerinden faiz artışlarına ilişkin mesajlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari’den şahin mesajlar geldi. Kashkari, “Faiz artışlarının bittiğini söyleyemeyiz” dedi.

Minneapolis'te düzenlenen bir konferansta konuşan Kashkari, “Enflasyon düşüyor. Biraz ilerleme sağladık ancak hâlâ çok yüksek seviyede. Enflasyonun yüzde 2'lik hedefe indiğine dair ikna edici kanıt görmek istiyorum. Hemen yarın bu hedefe ulaşamayız. Ancak zamanla o noktaya ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

‘FAİZ ARTIŞLARINI BİTİRDİĞİMİZE EMİN DEĞİLİM’

Bu yıl Fed’de oy hakkı bulunan Kashkari Kashkari “Aklımdaki soru, enflasyonu yüzde 2 hedefine çekmek için gerçekten yeterince şey yapıp yapmadığımız. Yoksa daha fazlasını mı yapmamız gerekiyor?” dedi.

Kashkari, kişisel olarak daha fazla sıkılaşma olabileceğini düşündüğünü söyleyerek, “Faiz artırmayı bitirdik mi emin değilim” diye ekledi.

Faiz indirimi olasılığına dair de konuşan Kashkari, “Çekirdek enflasyon yüzde 4 civarında olduğu için Fed faiz oranlarını düşürmekten çok uzakta” dedi.

FED KARARI BEKLENECEK

Fed, haziran ayında faiz artışını pas geçmiş, sonrasında temmuzda gösterge faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-yüzde 5,5 aralığına yükseltmişti.

Yatırımcılar şuanda Fed’in bir sonraki toplantısında faiz artışlarına ara vermesini bekliyor. Fed'in sonraki toplantısı 19-20 Eylül'de gerçekleşecek.