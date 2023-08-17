Kısa vadeli dış borç haziranda geriledi

Mayısta 207,3 milyar dolar olan kısa vadeli dış borç haziranda 206,2 milyar dolara geriledi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı kısa vadeli dış borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, haziran sonu itibarıyla, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 206,2 milyar dolar oldu. Mayısta bu rakam 207,3 milyar dolar seviyesindeydi.

Kısa vadeli dış borç stoku ise 2022 yıl sonuna göre yüzde 9,2 oranında artışla 162,8 milyar dolar oldu. Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 165,6 milyar dolar olmuştu.

BANKALARIN BORCU ARTTI

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,7 artarak 64,0 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,8 artışla 54,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre yüzde 6,9 oranında artarak 11,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,6 azalarak 20,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 9,0 artışla 18,3 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 5,0 oranında artışla 13,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 0,1 azalarak 48,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

BORÇLARIN ÇOĞU DOLAR CİNSİNDEN

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre yüzde 7,6 oranında artarak 31,1 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,1 oranında azalarak 87,4 milyar dolar olmuştur.

2023 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 48,2'si dolar, yüzde 25,1'i Euro, yüzde 9,3'ü TL ve yüzde 17,4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

VADESİNE 1 YILDAN DAHA AZ KALAN BORÇ 206,2 MİLYAR DOLAR

2023 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 206,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 16,6 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,8, Merkez Bankası'nın yüzde 21,5, özel sektörün ise yüzde 58,7 oranında paya sahip olduğu görüldü.

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