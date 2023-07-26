Koç Holding’den Yapı Kredi’de hisse satışı
Koç Holding, Yapı Kredi Bankası'nda 575 milyon lira nominal değerli hisselerini hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile borsa dışında kurumsal yatırımcılara toplam 6 milyar 756 milyon 250 bin liraya sattı.
Koç Holding, portföyündeki 575 milyon adet Yapı Kredi Bankası hissesinin hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satışını tamamladı.
Koç Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) dün akşam yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Bankası’nın çıkarılmış sermayesinin yüzde 6,81’ine tekabül eden toplam 575 milyon nominal değerli payın hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle, borsa dışında kurumsal yatırımcılara satışı pay başına 11.75 TL bedel üzerinden toplam 6.76 milyar TL karşılığında gerçekleşti.
Yapı Kredi hisseleri dün günü 13.37 TL’den tamamlamıştı.
ANA HİSSEDAR OLMAYA DEVAM EDECEK
Açıklamaya göre takas işleminin 28 Temmuz tarihinde borsa dışında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
İşlemin kapanışını takiben, Koç Holding’in bankadaki doğrudan pay sahipliği yüzde 20.22; Koç Holding ve halihazırda Banka’nın yüzde 40.95 payına sahip olan bağlı ortaklığı Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’nin bankadaki toplam payı ise yüzde 61.17 olacak.
KAP açıklamasına göre Koç topluluğu bankanın ana hissedarı olmaya devam edecek. (REUTERS)