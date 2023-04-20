Kredi hacmi geçen hafta 132,8 milyar TL arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 132 milyar 851 milyon lira artarak 8 trilyon 751 milyar 294 milyon liraya çıktı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 14 Nisan itibarıyla 132 milyar 851 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 618 milyar 443 milyon liradan 8 trilyon 751 milyar 294 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 194 milyar 405 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,9 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10 trilyon 306 milyar 891 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 1,2 TRİLYON TL

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 14 Nisan itibarıyla 18 milyar 65 milyon lira artışla 1 trilyon 298 milyar 145 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 402 milyar 698 milyon lirası konut, 68 milyar 790 milyon lirası taşıt ve 826 milyar 657 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 15 milyar 554 milyon lira artarak 1 trilyon 96 milyar 277 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 21 milyar 999 milyon lira artarak 599 milyar 27 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 310 milyar 357 milyon lirası taksitli, 288 milyar 670 milyon lirası taksitsiz oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 1,6 MİLYAR TL ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 14 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 632 milyon lira artarak 160 milyar 675 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 139 milyar 735 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar, 6 milyar 878 milyon lira artışla 1 trilyon 816 milyar 101 milyon lira oldu. (AA)

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