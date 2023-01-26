Kredi hacmi geçen hafta 34,4 milyar TL arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 34 milyar 413 milyon lira artarak 7 trilyon 715 milyar 643 milyon liraya çıktı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 20 Ocak itibarıyla 34 milyar 413 milyon TL arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 681 milyar 230 milyon liradan 7 trilyon 715 milyar 643 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 37 milyar 135 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,4 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 120 milyar 436 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARINDA GERİLEME

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 20 Ocak itibarıyla 1 milyar 582 milyon lira azalışla 1 trilyon 105 milyar 895 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 361 milyar 103 milyon lirası konut, 51 milyar 734 milyon lirası taşıt ve 693 milyar 59 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 302 milyon lira azalarak 975 milyar 134 milyon liraya geriledi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,7 azalarak 460 milyar 684 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 233 milyar 799 milyon lirası taksitli, 226 milyar 885 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre 329 milyon lira artarak 161 milyar 982 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu takipteki alacakların 141 milyar 527 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 59 milyar 884 milyon lira artarak 1 trilyon 722 milyar 944 milyon lira oldu. (AA)

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