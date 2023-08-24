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Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı

Politika faizinde artış sonrası kredi kartı, KMH ve ticari kredi faiz tavanları da arttı. İşte 1 Eylül itibarıyla geçerli olacak yeni oranlar...

Sozcu.com.tr
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Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı

Merkez Bankası’nın (TCMB) 750 baz puanlık rekor faiz artışıyla politika faizini yüzde 25'e yükseltmesi sonrasında kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı.

Referans faiz oranı aylıkta yüzde 2,26’ya yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 2,81’e, yıllıkta yüzde 40,1’e yükseldi.

Nakit çekimde  de faiz aylıkta yüzde 3,57’ye, yıllıkta yüzde 53,2’ye yükseldi.

Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8’lik kat sayıya göre yüzde 56,3’e yükseldi.

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