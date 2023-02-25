Kripto borsalarına ‘Rusya yaptırımlarını delme’ suçlaması

Kripto para borsaları Huobi ve KuCoin'in Rusya'ya yönelik finansal yaptırımları deldiği iddia edildi. Dünyanın en büyük borsası Binance'ın da Rus vatandaşlarına doğrulama olmaksızın işlem izni verdiği iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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Dijital varlık veri analizi şirketi Inca Digital’in bir raporuna göre, iki büyük kripto borsası, yaptırım uygulanan Rus bankalarının müşterilerine kendi platformlarında işlem yapma izni veriyor.

Rapora göre kripto varlık piyasasının önde gelen küresel borsaları Huobi ve KuCoin, Sberbank gibi yaptırıma tabi Rus bankaları tarafından verilen banka kartlarıyla kripto ticareti yapmasına olanak tanımaya devam etti.

YAPTIRIMLAR İHLAL EDİLİYOR OLABİLİR

Inca Digital İcra Kurulu Başkanı Adam Zarazinski konu ile ilgili röportajında bunun ABD ve Avrupa yaptırımlarının ihlali olabileceğini belirtti. Zarazinski, işlemlerin genellikle dolara endeksli bir sabit coin olan Tether üzerinden yapıldığını söyledi.

Zarazinski, “Tether, Ruslar tarafından ülkeden para taşımak için sıklıkla kullanılıyor. Bu iki borsa tarafından özellikle yaptırım uygulanan Rus bankalarına kripto bankacılık hizmetleri sağlamak için kesinlikle kullanılıyor” dedi.

Huobi yöneticisi Justin Sun, raporla ilgili yorum taleplerine hemen geri dönüş yapmazken KuCoin ve Tether temsilcileri de yorum taleplerine yanıt vermedi. Zarazinski, İnka’nın raporu yakında kamuoyuna açıklamayı planladığını söyledi. Rapor, analiz ettiği 62 kripto borsası hakkında gözlemler içeriyor.

BINANCE DA RAPORDA

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance da rapora girdi. Raporda, borsanın “Rubleyi kripto varlığa dönüştürmeleri için birden fazla yöntem” sunduğu belirtildi. Raporda, bu seçeneklerin ‘müşterinizi tanıyın’ kontrolü olmadan 10 bin dolara kadar Ruslara açık olduğu belirtildi.

‘Müşterinizi tanıyın’ kontrolü, kara para aklama, terörün finansmanı, yolsuzluk, dolandırıcılık, rüşvet ve diğer yasa dışı finansal faaliyetlerle ilgili riskleri ortadan kaldırmada önemli rol oynayan bir sistem olarak görülüyor.

BINANCE’DAN YANIT

Binance’in yaptırımlardan sorumlu biriminin başkanı olan Çağrı Poyraz, Bloomberg News’e yaptığı açıklamada, “AB’nin kripto ile ilgili yaptırımları uygulayan ilk büyük borsa” olduklarını söyledi.

Poyraz, “En gelişmiş kontrolleri bile atlatmaya çalışan kötü niyetli kullanıcılar her zaman olacaktır ve bu nedenle, bu dinamik ortamda yanıt vermek için gerekenin ötesine geçtik” dedi.