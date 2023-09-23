Kripto dünyasında bir dolandırıcılık daha: Bu kez JPEX… 11 kişi tutuklandı

Hong Kong'da JPEX isimli bir kripto borsası, 166 milyon dolarlık dolandırıcılıkla suçlanıyor. Aralarında fenomenlerin de olduğu 11 kişi tutuklandı. Borsa, kara para aklama planına dahil olmakla ve yatırımcı fonlarıyla birlikte ortadan kaybolmakla ilişkilendiriliyor.

Sozcu.com.tr

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Kripto dünyasında geçtiğimiz yıllarda yaşanan dolandırıcılık olaylarıyla yatırımcıların güveni sarsılırken Hong Kong’da JPEX isimli bir kripto borsası da dolandırıcılıkla ilişkilendirdi.

Son gelişmede, block zinciri analitik şirketi Bitrace, Hong Hong borsası JPEX’te dolandırıcılık faaliyetlerinden şüphelenildiğini bildirmişti. Borsa, son 20 ay içinde Tether ismi verilen kripto varlık aracılığı ile kara para aklama planına dahil olma suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Ayrıca borsanın ‘rugpull’ ( proje geliştiricilerinin yatırımcı fonlarıyla birlikte ortadan kaybolması) adı verilen bir dolandırıcılık yöntemi ile ilişkilendirmesi ile birlikte pek çok kişi tutuklandı.

Hong Kong polisi daha önce JPEX’le ilgili olarak yaklaşık 1,3 milyar Hong Kong doları (166 milyon ABD doları) tutarında işlemle ilgili binlerce şikayet almıştı.

FENOMENLER TUTUKLANDI

Yerel televizyonda yayınlanan görüntülerde polisin, tutuklanan fenomenlerden biri olan Joseph Lam’a, evine yapılan baskının ardından bir arabaya kadar eşlik ettiği görülüyor.

Lam, gönderilerinde takipçilerine Bitcoin kârının ev satın almalarına ve sosyal nüfuzlarını artırmalarına nasıl yardımcı olabileceğini söylüyordu. Ayrıca 200 bin aboneye sahip YouTuber Chan Yee de tutuklandı.

DENEYİMSİZ YATIRIMCILARI DOLANDIRDILAR

Polis, şikayetçilerin çoğunun yüksek getiri vaat edilen deneyimsiz yatırımcılar olduğunu söyledi. JPEX, etkileyicileri dinlemenin yanı sıra, dev reklam panolarıyla Hong Kong’un MTR tren sisteminde de geniş çapta reklam yaptı.

2 bin kişinin yaptığı şikayetlerin ardından bu hafta aralarında popüler fenomenlerin de bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Dava, Hong Kong’un en büyük dolandırıcılık davalarından biri olarak görülüyor.

SANAL VARLIK MERKEZİ OLMAYI HEDEFLİYORLARDI

Öte yandan Hong Kong, kendisini sanal varlıklar için küresel bir merkez olarak konumlandırırken yeni mali düzenlemeleri de test ediyor.

Geçen hafta, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), Dubai merkezli JPEX’in sanal varlık ticareti lisansı olmadan çalıştığını açıkladı. Platform ise bu yıl haziran ayında yürürlüğe yasalara uymaya çalıştığını, ancak çabalarının Komisyon tarafından reddedildiğini veya söyledi.