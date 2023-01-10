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Kripto para borsası Coinbase 950 kişiyi daha işten çıkaracak

Coinbase geçen yıldan beri üçüncü kez iş gücünü daraltmaya hazırlanıyor. Kripto para borsası, yapılanma kapsamında 950 kişiyi daha işten çıkaracağını duyurdu.

Yayınlanma: 16:10 - 10 Ocak 2023 Güncellenme:
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Kripto para borsası Coinbase 950 kişiyi daha işten çıkaracak

Kripto para borsası Coinbase Global Inc. bugün açıkladığı yeniden yapılandırma planı kapsamında yaklaşık 950 kişiyi işten çıkaracağını açıklarken, şirket bu adımla geçen yıldan beri üçüncü kez iş gücünü daraltmış olacak.

Şirketin hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 3,3 artışla 39,53 dolara yükseldi. Şirket, yeniden yapılandırma kapsamında 149 ila 163 milyon dolar zarar beklediğini açıkladı.

Başlıca merkez bankalarının faiz artırımları ve ekonomik durgunluk beklentisiyle kripto para piyasaları geçen yıl bir trilyon dolardan fazla daralmış, bu durum Voyager Digital, Three Arrows Capital ve Celsius Network gibi sektörün başlıca şirketlerini iflasa sürüklemişti.

SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Kripto para piyasasındaki sorunlar bu yıl da sürerken mevduatlardaki düşüş, işten çıkarmalar ve yasal sorunlar devam etti.

Coinbase Haziran ayında 1100 kişinin, yani iş gücünün yüzde 18’inin görevine son vermiş, kasım ayında da işe alım ve kurumsal oryantasyon takımlarındaki 60’tan fazla çalışanının işine son vermişti. (REUTERS)

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