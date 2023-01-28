Kripto paralar 2023 yılına hızlı başladı

2022'yi büyük değer kayıpları ve iflaslarla kapatan kripto paralar 2023'e hızlı giriş yaptı. Bitcoin'de sene başından bu yana değer artışı yüzde 40'ı buldu.

Sozcu.com.tr

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2022 yılını büyük kayıplarla kapatan kripto paralar, 2023 yılına hızlı bir giriş yaptı.

2022 yılını yaklaşık yüzde 64 değer kaybıyla 16 bin 542 dolardan tamamlayan Bitcoin, 2023 yılının ilk 28 gününde yaklaşık yüzde 40’lık değer artışıyla 23 bin doların üstünü gördü.

14 yıl önce işlem görmeye başlayan ve en büyük kripto para birimi olarak bilinen Bitcoin, Kasım 2021’de tüm zamanların zirvesi olan 69 bin doları test etmiş ancak 2022 yılında kara bir yıl geçirmişti.

2022’ye 46 bin 217 dolardan başlayan Bitcoin, 2022’nin son ayında 15 bin 588 dolara kadar gerileyerek Kasım 2020’den bu yana gördüğü en düşük seviyeyi test etmişti.

ETHEREUM’DA OCAKTA YÜZDE 34’LÜK ARTIŞ

3 bin 676 dolardan yıla başlayan Ethereum 881 dolar ile Aralık 2020’den itibaren en düşük seviyesini görerek yılı yaklaşık yüzde 67 düşüşle 1196 dolardan kapatmıştı.

2023 yılına hızlı giriş yapan bir diğer kripto para birimi Ethereum, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 34’lük artışla 1600 doları gördü. Ethereum, Kasım 2021’de 4 bin 865 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Bitcoin ve Ethereum, 2022’de aylık bazda 8 ay değer kaybederek 2018’den sonra en kötü yılını geçirmişti.

Bitcoin 2018’de yaklaşık yüzde 73 değer kaybederken, 2019, 2020 ve 2021’de sırasıyla yüzde 94, yüzde 302 ve yüzde 60 artış göstermişti.

Kripto para dünyasının bir diğer önde gelen oyuncularından Ripple da yıl başından bu yana yüzde 25’lik artışla 0,41 dolar seviyesine yükseldi.

PARA MUSLUKLARI KAPANDI, KRİPTO GERİLEDİ

Salgınının ekonomilere verdiği zararı minimuma indirmek için 2020’de merkez bankaları para musluklarını açmış ve buna paralel 2020’den 2021 sonuna kadar artan risk iştahı ile kripto para piyasalarında fon girişleri en yüksek seviyelere ulaşmıştı.

2022’de ise merkez bankaları enflasyonu frenlemek üzere faiz artışlarına gidince azalan risk iştahı, hisse senetleri ile birlikte kripto paraları vurdu.

2023 yılı ise kripto paralar için yeni düzenlemelerle birlikte merkez bankalarının faiz politikalarının izleneceği bir yıl olacak.

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