Kripto paralar için küresel düzenleme rüzgârı

Kripto paraların takibi, vergilendirilmesi ve kullanıcılarının korunmasına yönelik yeni düzenlemeler tüm dünyada hız kazandı.

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Küresel finansal sistemde giderek daha fazla yer edinen kripto paralar, mevcut düzenleyici çerçevenin dışında kalmaya devam ediyor. Bu durum, kripto paraların yasa dışı faaliyetlere ve mali risklere yol açabileceği endişelerini artırıyor.

G20 Liderler Zirvesi’nde kripto varlıklarla ilgili politika ve düzenleme konusunun ele alınması, bu alanda yakın zamanda atılacak adımlara işaret ediyor.

Finansal İstikrar Kurulu’nun (FSB) kripto varlık faaliyetleri ve piyasaları ile küresel stablecoin alanının düzenlenmesi, denetlenmesi ve gözetimine yönelik tavsiyeleri, bu alandaki düzenleme çalışmalarının temelini oluşturacak.

FSB’nin tavsiyeleri, kripto para borsaları, aracı kurumları ve diğer ilgili işletmeler için kapsamlı bir düzenleme çerçevesi öngörüyor. Bu çerçeve, kripto paraların takibi, vergilendirilmesi ve kullanıcılarının korunması gibi konuları kapsıyor.

Küresel düzenleme çalışmaları, kripto paraların güvenli ve istikrarlı bir şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlamak için önemli bir adım olacak.

KATI KURAL ÇAĞRISI

G20 tarafından kurulan Finansal İstikrar Kurulu, temmuz ayında kripto para kullanıcılarının varlıklarını korumak ve çıkar çatışmalarını önlemek için daha katı kuralların getirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kurulun kripto varlık faaliyetleri için küresel düzenleyici çerçeveye yönelik tavsiye raporu, kripto varlık ekosistemindeki kilit bir hizmet sağlayıcının başarısızlığının, riskleri o ekosistemin diğer bölümlerine hızla yayabileceğine işaret etmişti. Raporda, geleneksel finansla bağlantılarının daha da büyümesi halinde kripto varlık piyasalarının daha geniş finansal sisteme yönelik etkilerinin artabileceği belirtilmişti.

Kripto varlıkların sınırı olmayan doğasının güçlü ve tutarlı düzenleyici, denetleyici ve yürütme uygulamalarının önemini gösterdiği aktarılan raporda, kripto varlık üretenler ve hizmet sağlayıcıların, düzenlemenin daha hafif olduğu yerlere kayarak düzenleme ve gözetimden kaçmaya çalışabileceği, buna yönelik güçlü önlemlerin gerektiği kaydedilmişti.

FİNANSAL SİSTEMİ DERİNDEN DEĞİŞTİRİYOR

Kripto varlıklarla ilgili IMF tarafından hazırlanan bir raporda ise “Kripto varlıklar, potansiyel olarak uluslararası parasal ve finansal sistemi derinden değiştiriyor. Politika yapıcılar, pek çok faaliyetin düzenlenmediği kripto para sektöründen kaynaklanan riskleri izlemek için mücadele ediyor. Aslında bu finansal istikrar risklerinin bazı ülkelerde yakında sistematik hale gelebileceğini düşünüyoruz.” ifadeleri dikkati çekmişti.

Ortaya çıktıkları 2008 yılından bu yana popülaritelerini artıran kripto para birimleri, günümüzde küresel finansal sistemin önemli bir parçası haline geldi.

Dünyanın gelişmiş ülke ve ekonomileri, kripto para birimlerinin yenilikçi unsurlarını teşvik ederken, olası zararlarını önlemek için de düzenleme arayışına girdi.

Merkezi ABD’de bulunan düşünce kuruluşu Atlantic Council’in 45 ülkenin kripto varlıklara ilişkin düzenlemelerini analiz ettiği çalışmasına göre, kripto para birimleri 20 ülkede yasal, 17 ülkede kısmen yasaklanmış ve Çin’in de aralarında bulunduğu 8 ülkede ise genel olarak yasaklanmış durumda bulunuyor.

Dünya ekonomisinin yüzde 50’sinden fazlasını temsil eden 10 G20 ülkesinde kripto para birimleri tamamen yasal konumda olurken, bu varlıklara ilişkin düzenleme tüm G20 ülkelerinde değerlendiriliyor.

DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE HAZIRLIĞI

Atlantic Council’in çalışması kapsamında incelenen 45 ülkenin yaklaşık yüzde 75’i, genellikle kripto para piyasalarına yönelik yeni, özel mevzuat yoluyla düzenleyici çerçevelerinde önemli değişiklikler yapma sürecinde bulunuyor.

Gelişmekte olan piyasa ekonomileri, düzenleme geliştirme konusunda gelişmiş ekonomilerin gerisinde kalırken, incelenen gelişmiş ekonomilerin yüzde 64’ünde vergilendirme, tüketicinin korunması ve lisanslama konularındaki düzenlemeler öne çıkıyor. Bu düzenlemelerin gelişmekte olan ülkelerinin sadece yüzde 11’inde olduğu görülüyor.

Tüketiciyi korumaya yönelik kurallarda da geride kalındığı belirtilirken, incelenen ülkelerin yalnızca üçte birinde tüketicileri korumaya yönelik kuralların olduğu, bu tür kuralların ise reklam düzenlemelerini, hizmet sağlayıcılar için siber güvenlik gerekliliklerini, yatırımcı akreditasyonunu ve diğer düzenlemeleri içerdiği kaydediliyor.

ABD’DE DÜZENLEME EKSİK

Önemli bir kripto para piyasasına sahip ABD’de kripto varlıklar üzerindeki denetleyici ve düzenleyici otoriteye ilişkin tartışmalar devam ediyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD Gelir İdaresi (IRS), Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) gibi kurumlar, federal düzeyde genel bir düzenleyici çerçevenin eksikliği nedeniyle kripto paralara ilişkin farklı yaklaşımlar benimsiyor.

Kongre’de konuyu ele alan çok sayıda yasa tasarısı olmasına rağmen mevzuat belirsizliğinin 2023’te de devam etmesinin muhtemel olduğu belirtiliyor.

Ülkede ilk olarak 2013 yılında FinCEN, Bankacılık Gizliliği Yasası’nın çoğu sanal para birimi faaliyeti için geçerli olduğunu ve Para Hizmetleri İşletmesi olarak kaydolmaları gerektiğini belirten bir açıklama yayımladı. IRS de 2014 yılında sanal para birimlerinin vergilendirilmesine ilişkin bir kılavuz yayınlamış ve genel ilkeleri özetlemişti.

Eyaletler özelinde ise New York, 2015 yılında kripto para birimlerini düzenleyen ABD’deki ilk eyalet olurken, o zamandan bu yana birçok eyalet New York’u takip etti.

ABD GEÇEN YIL DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ise geçen yıl dijital varlıkların düzenlenmesine yönelik ilk kapsamlı çerçeveyi ortaya koydu. Biden’ın geçen yıl mart ayında düzenleyici kuruluşlara kripto para birimlerinin sunduğu geniş riskleri ve faydaları değerlendirme talimatı veren dijital varlıkların sorumlu gelişimini sağlamaya ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından ilgili federal kurumlar, tüketicileri, yatırımcıları, işetmeleri finansal istikrarı, ulusal güvenliği ve çevreyi korumaya yönelik önerilerin yer aldığı 9 rapor sundu.

Tüketicileri, yatırımcıları ve işletmeleri koruma, güvenli, uygun fiyatlı finansal hizmetlere erişimi teşvik etme, finansal istikrarı artırma, sorumlu inovasyonu geliştirme, ABD’nin küresel finansal liderliği ile rekabet gücünü artırma, yasa dışı finansla mücadele ve ABD Merkez Bankası Dijital Para Birimi’nin araştırılması alanlarında atılması planlanan adımlar paylaşıldı.

Kripto para endüstrisi için düzenleyici bir çerçeve sağlamayı öngören Sorumlu Finansal Inovasyon Yasası da geçen yıl ABD Senatosu’nda gündeme gelirken, yasal düzenlemeye ilişkin tartışmaların 2023 yılında da devam etmesi bekleniyor.

AB’DEN KAPSAMLI KURALLAR

AB ülkeleri, mayıs ayında, kara para aklamayla mücadele ve mali denetim için kripto varlık transferlerini izlemeyi içeren ilk kapsamlı kuralları onayladı.

2024’te yürürlüğe girmesi beklenen kurallara göre, normal finansal işlemlerde olduğu gibi kripto transferler de her zaman takip edilecek. Şüpheli kripto işlemler önlenecek. Böylece özellikle suçluların kripto para birimleri aracılığıyla kara para aklamayla mücadele kurallarını delmesinin zorlaştırılması hedefleniyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, işlem yaptıkları kripto varlık transferlerinin göndericisi ve alıcısı hakkında belirli bilgileri toplayacak ve bu bilgileri resmi kurumların erişimine sunacak. Böylece şüpheli işlemler daha iyi tanımlanacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının suçluların kripto akışlarını tespit etmesi ve engellemesi gerekecek.

AB ülkelerinde kripto varlık hizmeti sunanların ilgili düzenleyici kurumlardan lisans alması gerekecek ve AB içerisinde kripto varlıklara yönelik tek bir yasal çerçeve geçerli olacak. Kripto varlıkların vergi kaçırılmasında kullanımını engellemek için bu alanda AB ülkeleri otomatik bilgi paylaşımında bulunacak.

Ayrıca, bireylerin kripto varlık işlemlerinden sağladıkları gelirler raporlanacak ve bu bilgiler diğer üye ülkelerle otomatik biçimde paylaşılacak. Vergi kapsamındaki varlık ve gelir kategorilerine kripto varlıklar da dahil olacak.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının vergi makamları ile zorunlu otomatik bilgi paylaşımında bulunması gerekecek. (AA)