Kripto piyasaları Powell sonrası Bitcoin öncülüğünde geriledi

Kripto varlıklar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu konuşmalarının ardından Bitcoin öncülüğünde geriledi.

Sozcu.com.tr

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Bitcoin, dün ABD Merkez Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın şahin tonlu konuşmasının ardından gerileyerek 22 bin doların altına indi.

Ocakta yaklaşık yüzde 40’lık bir ralliyle yükselen Bitcoin, son günlerde yaşanan gelişmelerle geriledi. Fed Başkanı Powell’ın ABD Senato'sunda yaptığı konuşmada şahin tonun öne çıkmasıyla Bitcoin, Ethereum ve altcoinlerde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Powell, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde dün yaptığı konuşmada, son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini, bunun da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösterdiğini belirtti.

POWELL’DAN ŞAHİN ÇIKIŞ

Fiyat istikrarını yeniden sağlamanın, muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı bir para politikası duruşunu gerektireceğini vurgulayan Powell, “Verilerin toplamı daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu gösterirse, faiz artışlarının hızını artırmaya hazırız” dedi

Powell'ın açıklamalarının ardından piyasalar Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalini yüzde 74'e yükseltti, nihai faiz oranının yüzde 6'ya kadar çıkabileceğine yönelik fiyatlamalar da güç kazandı.

Powell’ın açıklamalarının Fed’in büyük faiz artırımlarına geri dönebileceği ihtimalini artırmasıyla borsalar ve kriptolar başta olmak üzere riskli varlıklar keskin geriledi. Yüksek faizler doların getirisini artırırken, beklentiler kripto varlıklar ve borsalardaki düşüşlerden kaçan yatırımcıların güvenli liman olarak görülen dolara yönelmesine neden oldu.

KRİPTO PİYASALARINDA SON DURUM

Bitcoin, Powell'ın konuşmasının ardından gerileyerek 22 binin altına indi. Bitcoin bugün öğlen saatlerinde yüzde 2’ye yakın düşüşle 22 bin seviyelerinden işlem gördü. Ethereum yüzde 0,7 kayıpla 1556 dolardan alıcı buldu.

Düşüşle güne başlayan altcoinler de lider kripto paraları takip etti. Dogecoin yüzde 1,5 gerileme ile 0,07317 dolardan, Cardano yüzde 1,34 gerileme ile 0,3246 dolardan, Solana yüzde 5 gerileme ile 19,4 dolardan işlem gördü

BITCOIN’DE KRİTİK SEVİYELER

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz piyasaların son 24 saatini şu sözlerle değerlendirdi:

“Dün itibariyle önemli bir destek seviyesi olan 22 bin 315 doları kıran Bitcoin için aşağı yönlü hareketliliğin devamında 21 bin 850 tekrar test edilebilir. Bu seviyeye tutunamaması halinde 21 bin 530 önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Yukarı yönlü bir harekette ise 22 bin 315 dolar seviyesi kritik direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişin devamı için bu seviyenin kırılması ve kalıcılık sağlaması önemli olacaktır. Ardından 22 bin 765 dolar bir sonraki direnç seviyesi olarak çalışması beklenebilir.”

‘FAİZ PLANLARI COŞKUYU ENDİŞEYE ÇEVİRDİ’

Gate.io Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu da şubat ayına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Yılın ilk günlerinde yaşanan coşkunun şubatta yerini endişeye bıraktığını Dedeoğlu, “ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun ardından Fed yetkililerinin faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik sinyalleri, 2022’nin sonunda yapılan öngörülerin değişmesine sebep oldu” dedi.

Dedeoğlu, “Bitcoin fiyatının psikolojik sınır olarak kabul edilen 20 bin dolar seviyesinin üzerinde seyretmesinin yükseliş beklentisini beraberinde getirdiğini görüyoruz. Bitcoin’in 20 bin dolar altına düşmesinin alternatif kripto para birimlerinde (altcoin) olumsuz etkileri olabilir” ifadelerini kullandı.

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