Kripto piyasasına düzenleme bekleniyor

Türkiye’de 50 civarında kripto para borsası faaliyet gösteriyor ama kuralları yok. Sektör temsilcileri yasal düzenlemelerin yapılmaması durumunda yeni vurgunların olabileceği uyarısında bulunuyor.

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Dünyada en fazla kripto para işleminin yapıldığı ülkelerden birisi olan Türkiye’de son 3 yıldır kanuni düzenleme yapılacağı belirtilmesine rağmen halen adım atılmadı. Piyasada 50 civarında borsanın faaliyet gösterdiği ifade edilirken, bunların kuruluşundan işletilmesine kadar herhangi bir özel kural bulunmuyor. 2020 sonrasında pandeminin de etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kripto yatırımcılarının sayısı hızla arttı. Talebin arttığını görenler, gerekli teknolojik ve finansal altyapıya sahip olmamalarına rağmen kripto para borsaları açmaya başladı. Kullanıcı sayısının artırılması için başta Telegram olmak üzere çeşitli sosyal mecralarda yüksek vaatler sunularak reklamlar yapıldı. Herhangi bir denetim olmaması nedeniyle büyük mağduriyetler de yaşanıyor. Hesabı boşaltılanlar ve bir anda kapanan borsalar, yatırımcıları intihar noktası kadar götürdü.

GÖRÜŞMELER YAPILDI

Kripto para borsalarına lisans, sermaye şartı, denetleme ve teknoloji yedekleme gibi düzenlemelerin getirilmesi öngörülüyor. Bu amaçla Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarının yöneticileri, bakanlıklar ve TCMB yetkilileri ile çeşitli toplantılar yaptı. Bu görüşmelerin ardından 2022'nin ortalarında kanuni düzenlemelerin yapılacağı açıklanmıştı. Ancak daha sonra seçim sonrası işaret edilmişti. Düzenlemelerin bir an önce hayata geçmesi için en son batık yaşanan Thodex isimli borsanın örnek olduğunu söyleyen Paribu CEO’su Yasin Oral, pazara girişin kuralları olması gerektiğini vurgulayarak, bir adım atılmasını beklediklerini kaydetti.

Piyasa güveni sarsılır

Kripto para borsaları ile ilgili ABD, Japonya ve Güney Kore'nin kurallar koymaya başladığını ifade eden Yasin Oral, Türkiye'nin en azından bunlara bakıp bir adım atabileceğini söyledi. Oral, “Benim kendime güvenim tam. Ama başka yerde yaşanacak sıkıntı beni de etkiler. Piyasaya güvenin gitmesi sorun olur” diye konuştu.