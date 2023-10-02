Kripto piyasasında ekim ayı hareketliliği

Bitcoin, son altı haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. Kripto para piyasaları için olumlu bir ay olan ekimde yükselişin devam edip etmeyeceği izleniyor.

Sozcu.com.tr

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Bitcoin, ekim ayının başında iyimserliğin artmasıyla son altı haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

Yükselişin, kripto piyasaları için olumlu bir ay olan ekim ayında devam edip etmeyeceği izleniyor. Bitcoin, son dört yılda ekimde artış göstermişti. 30 bin dolar seviyesi, Bitcoin için bir sonraki büyük direnç seviyesi olarak görülüyor.

DAVA TAKİP EDİLECEK

Yatırımcılar ayrıca iflas eden kripto Borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’in yarın başlayacak duruşmasını bekliyor. Bankman-Fried geçtiğimiz hafta Brooklyn federal hapishanesinden salıverilmek için yaptığı teklife olumsuz karşılık almıştı.

Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden’ın hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına imza atması da piyasada iyimserliği artırdı. Biden hükümetin 45 gün daha açık kalmasını sağladı. Bu uzatılmış süre, yasa koyuculara fon mevzuatını sonuçlandırmaları için gerekli süreyi tanıyor.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Bu gelişmelerle birlikte Bitcoin 28 bin doların üzerini test ederken Ethereum, Rippleve Solana gibi varlıklar da ralliye katıldı. Bitcoin yüzde 3,9 artışla 28 bin 368 dolara kadar çıkarak 1 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Ethereum, yüzde 3 artışla 1730 dolara, Solana yüzde 14 artışla 23 dolara, Cardano yüzde 3,6 artışla 0,25 dolara yükseldi. Öte yandan Bitcoin eylül ayında yüzde 4,1 artarken geçen çeyrekte yüzde 11 düştü.

UZMAN YORUMLARI

Harris Financial’ın yönetici ortağı Jamie Cox, “Yatırımcılar sürekli uçurumun kenarına sürüklenmekten hoşlanmazlar. Kapanmanın olmaması nedeniyle piyasalarda çok olumlu bir tepki görebiliriz” dedi.

OrBit’in kurucu ortağı Caroline Mauron, “Muhtemelen yeni bir muhasebe çeyreğinin başlangıcından kaynaklanan önemli satın alma akışları var gibi görünüyor” dedi.

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