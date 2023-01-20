Kripto şirketi Genesis iflas başvurusunda bulundu

Kripto varlık şirketi Genesis'in kredi birimi ABD'de iflas korumaya başvurdu.

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Genesis’in kredi birimi ABD’de iflas koruma başvurusunda bulundu. Genesis böylece kripto piyasalarındaki çöküşle beraber iflas başvurusunda bulunan kripto alım satım platformu FTX ve kripto kredi şirketi BlockFi’ye katıldı.

FTX’in iflasıyla sektördeki diğer şirketlerin de iflas edebileceğine yönelik endişelerin ortaya çıkmasının ardından Genesis Global Capital 16 Kasım’da müşterilerine itfa ödemelerini durdurmuştu.

100 BİNİN ÜZERİNDE ALACAKLI VAR

Genesis’in kredi birimi varlık ve yükümlülüklerinin 1 milyar dolar ile 10 milyar dolar arasında olduğunu açıkladı ve iflas koruma başvurusunda 100 binin üzerinde alacaklının yer aldığı tahmininde bulundu.

Dünyanın en büyük kripto varlık kredi şirketlerinden olan Genesis’in iflas başvurusuyla, kripto paralarda geçen yıl yaşanan sert değer kaybının tetiklediği sektördeki işten çıkarmalara ve katlanarak artan iflaslara bir yenisi eklenmiş oldu.

Üç yıl önce Bahamalar’da kurulan FTX, işlemcilerin yalnızca 72 saat içerisinde borsadan 6 milyar dolar değerinde para çekmeye çalışmalarıyla başlayan likidite krizinin ardından 11 Kasım’da iflas ettiğini açıklamıştı. (REUTERS)