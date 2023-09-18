Kriz kâhini ekonomistten borsa ve faiz uyarısı

Kriz kâhini ve 'doktor kıyamet' olarak bilinen ABD'li ünlü ekonomist Nouriel Roubini, enflasyon, faiz ve borsa konusundaki değerlendirmelerini ve öngörülerini paylaştı.

Sozcu.com.tr

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2008 finansal krizini tahmin ettiği için ‘kriz kâhini’ olarak anılan ABD'li ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) “stagflasyonu” önlemek için faiz oranlarını artırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kötümserliğiyle ünlü Roubini, petrol fiyatlarındaki son artışın manşet enflasyonu yüksek tutacağını ve para politikasının gevşetilmesi yönünde herhangi bir konuşma için henüz erken olduğunu belirtti.

AVRUPA’NIN İKİLEMİ DAHA BÜYÜK

Bugün Bloomberg TV’ye konuşan ABD’li ekonomist, ECB ve BoE’nin ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) daha büyük bir ikilemle karşı karşıya olduğunu çünkü Avrupa’da fiyatların hâlâ hızlı arttığını ve büyümenin yavaşladığını, ancak enflasyonu düşürmek için faiz artırmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

“Bu hem ECB hem de BoE için bir ikilem” diyen Roubini, “Bir taraftan ekonomik aktivitenin daralması belki de faiz artışlarında durmalarına yol açacak. Öte yandan enflasyonun hedefin çok üzerinde kalması durumunda çok daha fazla artışa gitmeleri gerekebilir” ifadelerini kullandı.

New York Üniversitesi Stern İşletme Fakültesi’nde ekonomi ve uluslararası işletme profesörü olan Roubini, BoE’nin şu an yüzde 5,25 seviyesindeki politika faizini yüzde 5,75’e kadar yükseltmesi gerektiğini dile getirdi.

BOE’den son dönemde gelen “güvercin” sinyalleri bir sorun olarak değerlendiren Roubini, “Daha fazla faiz artışı yapılmazsa enflasyonun çıpası çözülebilir ve gerçek stagflasyon yaşanabilir” uyarısında bulundu.

BoE’nin bu haftaki toplantısında faizi yüzde 5,50’ye yükseltmesi bekleniyor. ECB de geçen hafta 25 baz puanlık artışla mevduat faizini yüzde 4'e, ana refinansman faizini yüzde 4,50'ye, gecelik borç verme faizini yüzde 4,75'e yükseltmişti.

Euro Bölgesi'nde yıllık tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 5,3 ile bankanın yüzde 2'lik resmi hedefinin çok üstünde yer almaya devam etmişti. Enerji fiyatlarındaki artış, enflasyonist baskıların güçlü kalmasında etkili oluyor.

İngiltere’de temmuzda yüzde 6,8 olan enflasyonun ağustosta yüzde 7,1’e yükselmiş olduğu tahmin ediliyor.

ABD VE BORSA DEĞERLENDİRMESİ

ABD’nin daha güçlü bir konumda bulunduğunu, ekonomide “sert iniş” olmayacağına işaret eden “iyi haberler” olduğunu ancak piyasaların gelecek yılın başlarında faiz indirimi beklemesinin yanlış olduğunu öne süren ünlü ekonomist, “Bunun yerine Fed’in faiz oranlarını daha da artırması gerekebileceğini ve ilk faiz indiriminin 2024 yılının ortasına doğru gelebileceğini söyledi.

Roubini, Fed için, “İşlerinin bittiğini söyleyemezler. Manşet enflasyon yükseliyor, petrol fiyatları yükseliyor, başka bir artış olma potansiyeli var” dedi.

Fed’in bu hafta faiz oranlarını yüzde 5,25-5,50 aralığında tutması bekleniyor.

Yılın geri kalanında ABD hisse senetlerinde açığa satış yapılması tavsiyesinde bulunan ve yatırımcıların kredi ve tahvil piyasaları konusunda fazla iyimser olduklarını öne süren Roubini, “Küresel ekonominin durumu göz önüne alındığında ABD hisse senetlerinde yüzde 10’luk bir düşüşün mümkün olduğu” uyarısında bulundu ve diğer borsaların daha da kötü durumda olacağını ekledi.

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