Kur 27’nin üzerinde yükselişte

Kur yeni haftaya 27,19 seviyesinden başladı. TL, bu verilere göre dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 31.2 değer kaybetti.

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Dolar/TL Merkez Bankası’nın (TCMB) 500 baz puan faiz artışı ardından 27 üzerinde sınırlı yükselişini sürdürürken piyasalarda veri gündemi takip ediliyor.

TCMB geçen hafta politika faizini yüzde 30’a çıkarırken, seçimler sonrası başlayan cumhurbaşkanın da desteğini açıkladığı sıkılaştırmanın devam edeceği ve dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını verdi. TCMB dört toplantıda toplam 2,150 baz puan faiz artırmış oldu.

Dolar/TL PPK öncesi daha yüksek faiz artışlarının gelebileceği fiyatlamasıyla 27 seviyesinin altına inmişti. Ancak bu geçici oldu ve kur PPK sonrası yükselişe geçti. Kur bu sabah da 27.1905 seviyesinde işlem gördü.

TL, bu verilere göre dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 31.2 değer kaybetti. Kur üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL’nin kaydettiği değer kaybı yüzde 23.8 seviyesinde.

REEL KESİM GÜVENİ VE KAPASİTE KULLANIM ORANI AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Azerbaycan’ı ziyaret edecek. TCMB bugün eylül ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayinde kapasite kullanım oranı verilerini yayımlayacak.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings’in Cuma günü yayımlaması beklenen Türkiye not güncellemesi piyasada bu hafta öne çıkacak gündem maddeleri arasında. S&P’nin Türkiye için kredi notu “B” seviyesinde, görünüm ise depremin ardından “negatif” seviyesine indirilmişti.

Erdoğan’ın iktidarını koruduğu seçim sonrası kurulan yeni ekonomi yönetimi ile geçmiş politikalar yavaş yavaş terkedilirken, uluslararası yatırımcılar tarafından da kabul görmesi beklenen bir strateji uygulanmaya başlandı.

Şimşek geçen hafta New York’ta düzenlenen yatırımcı toplantılarında ekonomi programının hedeflerini ve izleyecekleri yol haritasını anlattı. Şimşek görüşmelerinin Türkiye’ye fon akışında katkısının olacağına inandığını söyledi.

FAİZ ARTIŞLARINA ERDOĞAN’IN SABRI NE OLACAK?

Faiz artırımına siyasi desteğe rağmen hâlâ piyasalarda yüksek seyreden enflasyon karşısında Erdoğan’ın ne kadar sabırlı olacağı izlenecek konulardan biri olmayı sürdürüyor.

TCMB’nin geçen ay KKM büyüklüğünün azaltılması için bankalara hedef belirlemesinin ardından PPK öncesinde standart TL mevduatın toplamdaki payına yönelik aylık artış hedefini de yüzde 2.5’e yükseltti.

Süreç faiz artışlarıyla birlikte mevduat için verilen azami faiz 10 puandan fazla artış getirdi. Piyasalarda TL mevduata yönlendiren yeni adımların ve faiz artışlarının mevduat faizine yükseltici etkilerinin devam edip etmeyeceği takip ediliyor.

Sektörde yaygın olan üç aya kadar vadeli mevduatta ortalama faiz geçen hafta da bir puan yükselerek yüzde 41.87 seviyesine geldi.

Ekonomi yönetimi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışı yürütüyor. Bu kapsamda konut taşıt gibi bireysel kredilerde maliyet artırılıp erişilebilirlik azaltılıyor. İhracat ve istihdam odağı bulunan kredilerde ise genişlemeci adımlar atılıyor.

Asya borsaları, merkez bankalarının geçen hafta faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalacağına işaret etmelerinin ardından Çin hisse piyasasındaki düşüşü izleyerek gerilerken yatırımcılar ABD ve Avrupa’da açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi Cuma günü yüzde 4.508 ile 16 yılın zirvesini gördükten sonra sınırlı geriledi. (REUTERS)