Kur korumalı mevduat geçen hafta 12,3 milyar TL arttı

Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarının hacmi geçen hafta 12,3 milyar TL arttı.

Sozcu.com.tr

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre, KKM hacmi 25 Kasım-2 Aralık haftasında 12,3 milyar TL'lik artışla 1 trilyon 385 milyar TL'ye yükseldi.

BDDK 20 Ocak ile biten haftaya ilişkin haftalık bankacılık sektörü verilerini açıkladı. Buna göre, Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 37 milyar 135 milyon lira artarken kur korumalı mevduatta da artış gözlendi.

Söz konusu haftada yüzde 0,4 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 120 milyar 436 milyon lira oldu. Ayrıca kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 373 milyar TL’den 1 trilyon 385 milyar TL’ye yükseldi.

KKM'nin toplam TL mevduat içindeki payı yüzde 28'e, toplam mevduat içindeki payı yüzde 15 oldu.

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