Kur Korumalı Mevduat hesaplarında düşüş üçüncü haftasında

Kur korumalı mevduatlarda (KKM) düşüş sürüyor. KKM hesaplarında 3 haftalık kayıp 75 milyar TL'yi buldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kur korumalı mevduatlarda geçen hafta haftasında 15 milyar 719 milyon TL’lik düşüş kaydedildi. Böylelikle kur korumalı mevduat miktarındaki düşüş üçüncü haftasına taşındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil) geçen hafta 98 milyar 422 milyon lira arttı.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları ise 3 trilyon 348,3 milyar TL’den 3 trilyon 332,6 milyar TL’ye indi. Üç haftalık düşüş 75 milyar 342 milyon TL’yi buldu.

TCMB’nin TL mevduatları artıracak ve KKM’yi azaltacak düzenlemelere gitmesi ile TL mevduat faizlerinin artması, mudilerin KKM dönüşlerinde etkili oldu.

TOPLAM MEVDUAT ARTTI

Söz konusu haftada yüzde 0,8 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 13 trilyon 33 milyar 50 milyon lira oldu.

Öte yandan bankacılık sektörünün kredi hacmi 8 Eylül itibarıyla 38 milyar 371 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 424 milyar 761 milyon liradan 10 trilyon 463 milyar 132 milyon liraya yükseldi.

İlginizi Çekebilir Kur korumada dolardan dönene büyük faiz