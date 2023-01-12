Kur Korumalı Mevduatta düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesapları bu hafta da düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 6 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1,41 trilyon TL’den 1, 37 trilyon TL’ye geriledi. Böylece KKM mevduatlarındaki düşüş yılın son haftasında yaklaşık 45,2 milyar TL oldu.

KKM mevduatları geçtiğimiz hafta 1,46 trilyon TL'den 1,41 trilyon tL’ye inerek yaklaşık 48 milyar TL gerilemişti.

Dolar/TL’nin uzun süredir yatay seyretmesi nedeniyle Kur Korumalı Mevduat’ın getirisi, diğer yatırım araçlarının gerisinde kalmaya başlamış bu da yatırımcıları uzaklaştırmıştı.

Öte yandan bankacılık sektöründeki toplam mevduat, geçen hafta 6 ,72 milyar TL azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8, 89 trilyon milyon lira oldu.