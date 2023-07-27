Kur zirveye yakın yatay: Gözler Merkez Bankası’nın enflasyon raporunda

Dolar/TL 27 zirvesine yakın yatay bir seyir izlerken bugün piyasalarda Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın enflasyon raporunda vereceği mesajlar ana gündem maddesi olarak izlenecek.

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Dolar/TL 27 zirvesine yakın yatay bir seyir izlerken bugün piyasalarda Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın enflasyon raporunda vereceği mesajlar ana gündem maddesi olarak izlenecek.

TCMB’nin yüzde 22,3 seviyesindeki yılsonu TÜFE tahmininde bugün yapacağı yukarı revizyonun yüzde 60’a doğru giden piyasa beklentilerine ne kadar yaklaşacağı izlenecek.

Toplantıda, enflasyonda 2024 sonu için yüzde 8,8 tahminindeki revizyon ile birlikte TCMB orta vadeli TÜFE tahminlerini de paylaşmış olacak.

EYLÜL AYINDAKİ OVP ÖNE ÇIKACAK

TÜFE’de birkaç yılı kapsayan tahminleri içerdiği için, belirsizlikleri bir miktar giderebileceği beklentisiyle yakından izlenecek olan enflasyon raporunun ardından daha kapsamlı ekonomi uygulamaları için eylül ayındaki Orta Vadeli Program öne çıkıyor.

TL’deki değer kaybı ve vergi artışlarının etkisiyle TÜFE’de temmuzda çift haneye yakın artış bekleniyor. Bazı vergi ve fiyat artışlarının ay ortasında gerçekleşmiş olması nedeniyle Ağustos’a da sarkan bir etki yaşanacak. Ayrıca dolaylı etkiler de takip eden aylarda sürecek.

TCMB’nin 27 ay sonra başladığı ve iki toplantıda gerçekleştirdiği 900 baz puanlık faiz artışı ise beklentilerin altında kaldı. TCMB, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma ile birlikte kademeli sıkılaştırma sürecinin devam edeceği mesajını veriyor.

Ekonomi yönetimi kamu kontrollü politikalardan ‘rasyonel politikalara’ geçiş öngörürken sürecin kademeli olacağını söylüyor.

PARA POLİTİKASINA KREDİ ADIMLARIYLA DESTEK

İç talepteki sıkılaştırma için para politikası kredi adımlarıyla destekleniyor. Ekonomi yönetimi kredi politikasını aynı zamanda ihracat odaklı belirlemeye devam edeceğini, bu sürecin cari açığı sınırlayıcı etki yaratacağına dikkat çekiyor.

Bankacılar iç talep odaklı kredi adımlarının TÜFE’deki yükselişi sınırlayabilecek büyüklükte olduğunu söylüyor. Burada kullanılan yöntem ise daha düşük maliyetli tam ortodoks politikalara uzak olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.

Ekonomi yönetimi, yürüttüğü risk analizlerine göre alışılagelmişin dışındaki politikalardan çıkışta kademeli bir geçişe ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

Piyasalar ise bu geçişin kademeli değil “yavaş” bir geçiş olduğundan, süreçte faiz artırımlarının da siyasi çekincelerle daha düşük tutulduğundan endişeli.

Sorunlu alanlardan bazılarında adım atılabilmesine rağmen faiz konusunda aynı hız ve kuvvetin olmaması, ekonomi politikalarına ilişkin kredibilite riski oluştururken bir taraftan da geçişin uzun zaman alabileceği endişesini doğuruyor.

GAYE ERKAN’IN MESAJLARI YAKINDAN İZLENECEK

Bu kapsamda TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın bugün yapacağı açıklamalar ve bu eleştirilere vereceği olası yanıtlar piyasalarda yakından izlenecek.

Piyasanın takip ettiği konular arasında döviz, rezerv, likidite ve kısa süre önce tüm sorumluluğun TCMB’ye aktarıldığı kur korumalı mevduat da yer alıyor.

TCMB’nin politika faizini 250 baz puan artırdığı geçen haftaki toplantısına ilişkin özetler ve haftalık para banka rezerv verileri de bugün takip edilecek iç gündem maddeleri arasında.

FED & ECB

Fed son 12 toplantısında 11’inci kez faiz artırırken, politika faizini en son 2007 yılında konut piyasası çöküşünden hemen önce görülen yüzde 5.25-yüzde 5.50 aralığına yükseltti.

Fed’in açıklamasında kullanılan dilin 14 Haziran’daki açıklamaya kıyasla çok az değişikliğe uğradığı, ancak mevcut sıkılaştırma döngüsüne bir durak ararken merkez bankasının politika seçeneklerini de açık bıraktığı görüldü.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) günün ilerleyen saatlerinde açıklayacağı faiz kararı ile faiz oranlarını art arda dokuzuncu kez artırması bekleniyor. (REUTERS)