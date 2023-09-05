Mastercard’dan kredi kartı ücreti açıklaması

ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Mastercard, ABD'de kredi kartı ücretlerini artırmayı planladığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

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Mastercard’dan yapılan açıklamada, kredi kartı ücretleriyle ilgili geçen hafta The Wall Street Journal’da yer alan haberin “yanlış” olduğu aktarıldı. Açıklamada, “Mastercard bu sonbaharda ABD’de takas ücretlerini artırmıyor ve bunu yapmayı da planlamıyor.” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca şirketin açıklamasında, ABD’de Mastercard işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gereken ağ ücretlerinin de artırılmayacağı kaydedildi. Öte yandan Visa’dan yapılan açıklamada da konuyla ilgili basında yer alan haberlerin “yanıltıcı” olduğu belirtildi.

Visa kartlarının kullanımındaki güçlü artışa rağmen Visa işlemlerindeki genel takas ücretlerinin son on yılda yatay bir seyir izlediği vurgulanan açıklamada, ayrıca şirketin son 3 yılda ABD’deki küçük işletmelerin büyük çoğunluğu için takas ücretlerini azaltacak programlar başlattığı ifade edildi.

The Wall Street Journal’da 30 Ağustos’ta yer alan ve konuya dair bilgi sahibi isimsiz kaynaklar ile gazete tarafından görülen belgelere dayandırılan haberde, Visa ve Mastercard’ın kredi kartı ücretlerini artırmaya hazırlandığı kaydedilmişti. (AA)

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