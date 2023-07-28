Mehmet Şimşek’ten CDS mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor… " diyerek Türkiye’nin kredi risk priminin (CDS) 400 baz puanın altını gördüğünü belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor…” dedi.

Şimşek, mesajında “Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS'ler (risk primi – Türkiye’nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü.” ifadelerini kullandı.

CDS NEDİR?

CDS (credit default swap) risk primi borç alacak ilişkisinde borcun ödenmeme riskini hesaplamak için kullanılan bir finansal orandır. Risk priminin (CDS) yükselmesi ise iflas riskinin artması anlamına geliyor. Ülkeler arasında yapılacak olan ticari anlaşmalarda borcun ödenmeme riskine karşı alacaklı tarafın sigortalama bedeli olarak borca yansıyor. CDS primi yüksek olan ülkelerin kredi maliyeti de yükseliyor.

EYLÜL 2021’DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 391,2 baz puana düşerek 17 Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

CDS'teki düşüşte, Merkez Bankası'na (TCMB) piyasanın güvendiği üç yeni ismin atanması ve seçim öncesinde enflasyonu patlatan politikalarda imzası olan üç ismin görevden alınmasının da etkili olduğu belirtiliyor.

Dün ilk kez basının ve ekonomistlerin karşısına çıkan TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın enflasyon raporu sunumu da piyasalarda olumlu karşılandı.

ŞİMŞEK ‘RASYONEL ZEMİNE DÖNME' MESAJI VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4 Haziran’da bakanlıkta düzenlenen törende görevi Nureddin Nebati’den devralmıştı. Şimşek törendeki açıklamasında “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” demişti.

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