Mehmet Şimşek’ten para politikası ve enflasyonla mücadele mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada "Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek. Çünkü enflasyonla mücadele sadece para politikası üzerinden yürütülebilecek mücadele değil" ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek, “Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek. Çünkü enflasyonla mücadele sadece para politikası üzerinden yürütülebilecek mücadele değil” dedi.
Bakan Şimşek “Yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Türkiye, 2026’da Dünya Bankası’nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak” ifadesini kullandı.