Merkez bankalarından birbiri ardına kritik faiz kararları

Piyasaların merakla beklediği faiz kararları bu hafta birbiri ardına geldi. Pek çok faiz artırırken Fed başta olmak üzere bazı bankalar eylül ayını pas geçti. İşte kritik merkez bankası faiz kararları...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Piyasalar merkez bankalarından bu hafta gelecek faiz kararlarına odaklanmıştı. ABD başta olmak üzere pek çok merkez bankası faiz kararlarını açıkladı.

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde belirsizlik devam ederken, bu hafta merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündemi de yatırımcıların odağına yerleşti.

Önde gelen merkez bankalarının dikkat çeken kararları ise şöyle oldu:

ECB FAİZ KARARI

Geçtiğimiz cuma günü Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) yapılan açıklamada, Banka’nın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı belirtilerek, refinansman faizinin yüzde 4,50’ye, mevduat faizinin yüzde 4’e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75’e yükseltildiği kaydedildi.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Lagarde, “5 çeyrektir çok yavaş bir büyüme içerisindeyiz. Projeksiyonlarımıza bakınca artık sona yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı. ECB’nin faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmış olabileceğine dair beklentiler ise arttı.

FED FAİZ ARTIŞINI PAS GEÇTİ

ABD Merkez Bankası (Fed) dün faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugünkü toplantısından federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı açıktı. Karar oybirliğiyle alındı.

Fed açıklamasında, sonraki toplantılarda ek faiz artışına açık kapı bırakıldı. Fed Başkanı Jerome Powell, “Belirsizliklerin farkındayız, gerekirse faizleri daha da artırmaya hazırız” dedi. Fed açıklaması ve Fed üyelerinin tahminleri, piyasa tarafından “şahin” olarak değerlendirildi.

NORVEÇ VE İSVEÇ’TEN FAİZ ARTIŞI

Norveç Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,25’e çekti. Norveç Merkez Bankası Başkanı Ida Wolden, “Ek sıkılaştırmanın gerekip gerekmeyeceği ekonomik gelişmelere bağlı. Büyük olasılıkla Aralık ayında bir ek politika faizi artışı daha olacak ” dedi.

Karar metninde, enflasyonun yüksek ve yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde olduğu hatırlatılarak, “Komite, enflasyonun makul bir ufuk çizgisi içerisinde hedefe indirilebilmesi için bir miktar daha yüksek bir faiz oranının gerekli olduğu düşüncesinde” denildi.

İsveç Merkez Bankası da beklentilere paralel olarak faiz artışına gitti. Banka politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 4 seviyesine çıkardı. Faizler tarihi yüksek seviyeye çıkmış oldu.

FAİZ ARTIRMAYAN ÜLKELER

Fed hariç pek çok merkez bankası eylülde faiz artırırken eylül ayını pas geçen ülkeler de oldu.

İsviçre Merkez Bankası bugün yaptığı açıklamada, mevcut faiz artırım döngüsünü duraklatma yönündeki sürpriz kararının ardından “bekle ve gör moduna” girdiğini söyledi.

Filipinler ve Endonezya da faizi sabit tutan ülkeler arasında yer aldı. Filipinler Merkez Bankası politika faizini yüzde 6,25; Endonezya ise yüzde 5,75'te tuttu.

Brezilya Merkez Bankası ise bugün politika faiz oranını art arda ikinci kez 50 baz puan düşürerek yüzde 12,75'e çekti. Banka parasal genişlemenin en azından yıl sonuna kadar aynı hızda devam edeceğinin sinyalini verdi.