Merkez bankalarından ‘uzun süre yüksek faiz’ sinyali

Merkez bankaları haftası geride kalırken, aralarında ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının da bulunduğu birçok banka faiz kararlarını açıkladı. Bazı merkez bankaları beklentiler doğrultusunda, bazıları sürpriz kararlara imza attı

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Dünyanın önde gelen merkez bankaları, enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yüksek tutma kararlılığını yineledi.

Merkez bankaları, faiz oranlarını artırarak, ekonomideki talebi ve dolayısıyla fiyatları düşürmeyi amaçlıyor. Ancak, Rusya-Ukrayna savaşı ve tedarik zincirindeki sorunlar gibi küresel faktörler, enflasyonun düşürülmesini zorlaştırıyor.

Yüksek enflasyon, hanehalklarının alım gücünü düşürüyor ve yaşam maliyetini artırıyor. Bu durum, ekonomik büyümeyi de olumsuz etkiliyor.

Merkez bankaları, enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını ne kadar yüksek tutacak? Bu soru, küresel ekonominin gidişatını belirleyecek en önemli faktörlerden biri.

Agresif para politikası sıkılaştırmaları uygulamalarına ve enerji fiyatlarındaki düşüşe rağmen varlığını sürdüren “inatçı enflasyon”, merkez bankaları için de sorun olmayı sürdürüyor.

SIKI DURUŞ MERKEZ BANKALARININ RESMİ POLİTİKASI OLDU

Faiz oranlarının “daha uzun süre daha yüksek” kalacağı yönündeki ileriye yönelik yönlendirmelerin artık ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) resmi duruşu haline geldiği belirtiliyor.

Faiz adımlarına karşın Çin ekonomisindeki büyümenin zayıflaması, Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-Çin rekabeti gibi jeopolitik gelişmeler nedeniyle merkez bankalarının “fiyat istikrarını sağlama” hedefini tutturacağına yönelik yatırımcıların endişeleri de sürüyor.

MERKEZ BANKALARI HAFTASI

“Merkez bankaları haftası” olarak anılan bu hafta, aralarında Fed, BoE ve Japonya Merkez Bankası’nın da (BoJ) bulunduğu birçok merkez bankası, politika faizi kararını açıkladı. Bazı merkez bankaları beklentiler doğrultusunda, bazıları da sürpriz kararlara imza attı.

Fed ve BoE’nin ardından bugün de BoJ, değişikliğe gitmeyerek politika faizini sabit bıraktı.

Bu hafta Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktı. Federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak koruyan Fed, yıl sonuna kadar bir faiz artışının daha işaretlerini verdi.

Fed’den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin “sağlam” bir hızda büyüdüğüne işaret ettiği belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefe doğru indiğinden emin olana kadar para politikalarını kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetinde olduklarını ifade etti.

Analistler, Fed’in politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini verdiğini aktararak, Fed Başkanı Jerome Powell’ın, enflasyonun hedefe yaklaşması için daha katetmesi gereken uzun bir yol olduğunu söylediğini anımsattı.

ECB’DEN FAİZ ARTIŞI

ECB, 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak refinansman faizini yüzde 4,50’ye, mevduat faizini yüzde 4’e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 4,75’e yükseltti.

ECB’den yapılan açıklamada, Avro Bölgesi’nde enflasyonun çok uzun süre yüksek seyretmesinin beklendiği aktarılarak, ECB’nin, orta vadede yüzde 2 olan enflasyon hedefini yakalamakta kararlı olduğu belirtildi.

ECB Yönetim Konseyi’nin, piyasalardaki gelişmeleri yakından izlediğine işaret edilen açıklamada, faiz oranı kararlarının, gelen ekonomik ve mali veriler, temel enflasyon dinamikleri, para politikası aktarımının gücü ve enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeye dayanacağı bildirildi.

Son kararla birlikte ECB, son 10 toplantısında da faizleri artırmış oldu.

BOE’DEN SÜRPRİZ KARAR

BoE, dün sürpriz bir kararla yüzde 5,25 düzeyindeki politika faizini değiştirmedi.

BoE açıklamasında, “Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), petrol ve enerji fiyatlarında yeniden oluşan yukarı yönlü baskılara rağmen gıda ve temel mal fiyatları enflasyonundaki düşüşleri yansıtacak şekilde, yakın vadede önemli ölçüde daha da düşmesi beklenmektedir.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, para politikasının, TÜFE’nin orta vadede sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine dönmesini sağlayacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

BoE’nin sıkı para politikasının istihdam ve reel ekonomi üzerindeki etkilerini gözlemlediği belirtilen açıklamada, “Kurul’umuz, iş gücü piyasası koşullarının sıkılığı, ücret artışı ve hizmet fiyatı enflasyonunun seyri de dahil olmak üzere bir bütün olarak ekonomideki kalıcı enflasyonist baskıların ve esnekliğin göstergelerini yakından izlemeye devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

İSVİÇRE, İSVEÇ, NORVEÇ, TÜRKİYE…

İsviçre Merkez Bankası (SNB), art arda 5 faiz artırımının ardından politika faizini yüzde 1,75'te sabit tutarak para politikasını daha da sıkılaştırmaktan kaçındı.

Enflasyonist baskıya karşı koymak için ek parasal sıkılaştırmanın devreye alındığı aktarılan SBN açıklamasında, “Son birkaç çeyrekte önemli ölçüde sıkılaştırılan para politikası hala mevcut enflasyonist baskıya karşı koyuyor.” denildi.

Norveç Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,25’e çıkarırken, Banka’nın 2024 için politika faizi tahmini ise yüzde 4,4 oldu.

İsveç Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4’e yükseltti. Banka tahminleri, politika faizinin daha da artabileceğine işaret etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 30’a yükseltti.

JAPONYA ULTRA GEVŞEK POLİTİKAYA DEVAM ETTİ

BoJ, artan fiyatlar ile yurt içi ve küresel büyüme görünümüne ilişkin yüksek belirsizlikleri dikkate alarak ultra gevşek para politikasında bir değişikliğe gitmedi.

Banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1’de, 10 yıllık Japon devlet tahvili getirisini de sıfır civarında sınırladı.

Son zamanlarda BoJ’un onlarca yıldır uygulanan aşırı gevşek seyrini değiştirebileceğine dair spekülasyonlar ortaya atılırken, Banka, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.

Temmuz ayında kabul edilen yüzde 1,0’lik yeni sabit tavanı da değiştirmeyen Banka, yaptığı açıklamada, yurt içi ve küresel ekonomideki “son derece yüksek belirsizliklere” dikkati çekti. (AA)

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