Merkez Bankası açıkladı: Sorunlu kredi stoku 826 milyar TL

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, mart ayında takipteki ve yakın izlemedeki kredilerin toplamının tüm krediler içerisindeki payı yüzde 9,7 oldu. Buna göre, 825,8 milyar TL'nin sorunlu kredi olarak sınıflandırıldığı görüldü.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım 2022 Finansal İstikrar Raporu bugün yayımlandı.

TCMB raporunda sorunlu kredilerin toplam kredi hacmi içerisindeki payının mart ayında 9,7 olduğu aktarıldı. Mart ayı toplam kredi miktarının 8,51 trilyon TL olduğu hesaba katıldığında sorunlu kredilerin toplamının 825,8 milyar TL olduğu görüldü.

Yakın izlemede sınıflandırılan kredilerin toplam krediler içerisindeki payı 2022 yılından itibaren sürdürdüğü gerileme eğilimine devam etti.

EN SORUNLU BORÇLAR FİRMALARIN DÖVİZ KREDİLERİ

Rapora göre firmaların döviz kredilerinin yakın izleme oranları, diğer kredi türlerinin üzerinde kaldı. Bu durum, 2018’deki döviz krizi sonrasında ödeme güçlüğü yaşayan ve döviz bazlı kredileri yapılandırılan düşük döviz gelirli firmalardan kaynaklandı.

TCMB’nin aktardığına göre, yakın izlemedeki kredilerin yüzde 84'ü gecikmesi olmayan kredilerden oluştu. Böylece kredilerin yaklaşık 132 milyar TL’lik kısmı gecikmiş alacaklardan meydana geldi.

2023 yılı mart ayında turizm, enerji ve inşaat sektörlerinin yakın izlemedeki kredi oranlarının sektör ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.

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