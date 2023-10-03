Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın açıklamalarına peş peşe tepki

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, Merkez Bankasının faaliyetlerine ilişkin açıklamalarının ardından, milletvekilleri görüşlerini bildirdi. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Erkan'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Enflasyondaki artış dışarıdan değil, içerden, yani yerli ve milli yöneticilerin hataları sonucunda ortaya çıkan bir durumdur" dedi.

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Merkez Bankası Başkanı Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, konuştu. Erkan’ın sunumunun ardından açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Merkez Bankasının yılda yasal olarak iki defa bilgilendirme yapması gerektiğini ancak bu yasanın ihlal edilerek yılda bir kez yapıldığını söyledi.

Merkez Bankasının son aylardaki faiz artış oranlarına işaret eden Türeli, “Farklı oranlardaki faiz artışının nedeni nedir? Kur Korumalı Mevduat Sisteminin (KKM) maliyetini merak ediyoruz. Ayrıca arka kapı politikası denilerek yapılan döviz satışları devam ediyor mu?” sorularını yöneltti.

“ENFLASYONDAKİ ARTIŞ YERLİ VE MİLLİ YÖNETİCİLERİN HATALARI SONUCU OLUŞTU”

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, enflasyonun sebeplerine ilişkin tartışmalara değinerek, “Enflasyondaki artış dışarıdan değil, içerden, yani yerli ve milli yöneticilerin hataları sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Enflasyonda dünya ülkeleri arasında ilk beşteyiz. Son bir aydaki enflasyon oranımız, 92 ülkenin yıllık enflasyonundan daha fazla. Bu nedenle enflasyonun nedenine ‘dışarıdan’ demenin gerçekle hiçbir alakası yoktur.” değerlendirmesinde bulundu.

“ATILAN ADIMLARIN ETKİSİ GEÇİCİ OLACAKTIR”

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ise enflasyon oranlarına dikkati çekerek, “Enflasyonla mücadele sadece Merkez Banasının para politikasıyla sınırlı değil. Merkez Bankasının uygulayacağı para politikası dışında dirayetli ekonomi, tarım ve sanayi politikaları da gerekli. Bu yapılmadığı takdirde atılan adımların etkisi geçici olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Özlale, faiz artışlarındaki öngörülebilirlik konusunun çok önemli oluğunu, beklentilerin altında veya üstündeki faiz artışlarının yapılmaması gerektiğini söyledi.

“SALGIN SÜRECİNDE DENGELER DEĞİŞTİ”

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Covid-19 salgınını hatırlatarak “Covid-19 salgını sürecinde arz-talep ve üretim dengeleri değişti, fiyatlarda artışlar oldu, tüm dünyanın dengesi değişti. Kovid 19 sürecinden etkilenmeyen ülke kalmadı. ABD, İngiltere gibi gelişmiş Avrupa ülkelerindeki enflasyonu görüyoruz.” dedi.

Türkiye’nin de bundan olumsuz etkilendiğini belirten Güneş, bu süreçte uygulanan ekonomi politikalarının doğru olduğunu, Türkiye’nin üretim, büyüme ve istihdamda başarılı olduğunu kaydetti.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, küresel faktörlerin ekonomiye etkisine dikkati çekerek, “Bu faktörler bir gerçek. Türkiye 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimiyle karşılaştı. Teröre karşı verilen mücadele devam ediyor. 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen büyük bir depremle karşılaştık. Tüm bu faktörlere rağmen Türkiye en çok istihdam üreten ülke olmayı başardı.” diye konuştu.

Eleştiri yapılırken bu başarıların da hakkının verilmesi gerektiğini belirten Aksu, “İnşallah enflasyonla mücadelede başarılı olunacaktır. Bu başarıya milletle birlikte ulaşılacaktır. Dar ve sabit gelirli vatandaşların enflasyona ezdirilmeme politikasından vazgeçilmemesi gerekir. MHP olarak bu süreçte her türlü desteği vermeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

“MARKETLER SÜREKLİ FİYAT ETİKETİ DEĞİŞTİRİYOR”

Yeşil Sol Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın sunumunu inandırıcı bulmadıklarını, Merkez Bankasının temel görevinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu ancak ülkede fiyat istikrarının kalmadığını, marketlerin sürekli fiyat etiketlerini değiştirdiğini savundu.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, “128 milyar dolar nerede?” sorusunun, Merkez Bankasının güvenirliliği açısından cevabının verilmesi gerektiğini söyledi.

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