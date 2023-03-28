Merkez Bankası Başkanı’ndan faiz ve enflasyon mesajı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurul toplantısındaki konuşmasında faiz ve enflasyonla ilgili mesajlarını paylaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın Ankara’da bugün yapılan 91. olağan genel kurul toplantısında konuştu.

Kanunla verilmiş temel görevi fiyat istikrarını sağlamak olan TCMB’nin Başkanı, enflasyondaki yükselişin nedeni olarak yurt dışındaki gelişmelere öncelik vererek “Tüketici fiyatları yıllık enflasyonu geçtiğimiz yılın ilk yarısında küresel enerji, emtia ve gıda fiyatlarındaki hızlı artışlar, tedarik sürecindeki aksaklıklar ve 2021 yılının son çeyreğinde döviz piyasalarında yaşanan ekonomik temellerden uzak fiyat oluşumlarının etkisiyle hızlı bir şekilde artış kaydetmiştir” dedi.

Kavcıoğlu, “Küresel arz şoklarının etkilerini yitirmesi ve döviz piyasalarında görülen istikrar ile birlikte, 2022 yılının ikinci yarısından itibaren enflasyonun ana eğiliminde kademeli normalleşme süreci başlamıştır” değerlendirmesini paylaştı.

Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüş vaadinde bulunarak “Önümüzdeki dönemde, Liralaşma Stratejisi kapsamında uyguladığımız politika bileşimi sağlıklı kredi büyümesi kanalıyla finansal istikrarı ve finansman maliyeti kanalıyla potansiyel üretimi desteklemeye devam edecek ve arz-talep dengesine olumlu katkı verecektir. Bu doğrultuda fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde iyileşme ile enflasyonda kalıcı olarak düşüş sağlanacaktır” dedi.

TCMB’nin yüzde 5’lik enflasyon hedefine karşılık resmi tüketici enflasyonu yılı yüzde 64,27’lik oranla kapatmıştı. Enflasyonda 2022’de 24 yılın zirvesi görülmüştü.

‘FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ BAŞLATTIK’

Kavcıoğlu, 2022’deki faiz politikasını ise şu sözlerle anlattı:

Temel politika aracımız olan bir haftalık repo faiz oranını makroihtiyati politika araçlarımızla birlikte Liralaşma Stratejisi çerçevesinde kullandık. Bu doğrultuda, 2022 yılı ocak-temmuz döneminde politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14 düzeyinde sabit tuttuk. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmelerin ve küresel finansal koşulların etkisiyle küresel resesyona yönelik risklerin giderek yoğunlaşması karşısında ön alıcı bir anlayışla hareket ettik. Söz konusu risklerin yurt içindeki arz, yatırım ve cari fazla kapasitesi üzerindeki etkilerini sınırlamak ve sanayi üretimi ile istihdamdaki yapısal kazanımların devamını sağlamak için ağustos ayından itibaren faiz indirim döngüsünü başlattık. Kasım ayı itibarıyla toplam 500 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirerek politika faizini yüzde 9 seviyesine indirdik. Bu kararlarımız sayesinde küresel ekonomide tedarik zinciri ve finansman sıkıntıları yaşanırken, Türkiye'nin konumunu güçlendirecek yatırımlara uygun maliyetli finansman ile devam edilmesi imkanını sağladık.”

72 MİLYAR TL KÂR AÇIKLAMIŞTI

TCMB 2022 yılı dönemi kârı 72 milyar TL olarak Resmi Gazete'de ilan edilmişti. TCMB'nin 30 milyar TL deprem bağışının ardından Hazine'ye birkaç gün içinde yaklaşık 40 milyar TL daha aktarması bekleniyor.

Kâr aktarımları haricinde halihazırda ödenenler de dahil 2022'de TCMB yaklaşık 22 milyar TL kurumlar vergisi ödemiş olacak.

Merkez Bankası’nın (TCMB) 2022 yılı faaliyetine ilişkin kâr dağıtımı bankanın bugün düzenlenen Genel Kurulu’nda onaylandı.

İlginizi Çekebilir Reuters: Bankalar seçim sonrası olası kur, faiz şoklarına karşı stres testleri yapıyor