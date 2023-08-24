Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası bugünkü toplantısında politika faizini yüzde 25'e yükseltti. Piyasada ortalama beklenti 250 baz puan iken bugün imza atılan artış 750 baz puan oldu.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı. Banka faizi piyasa beklentilerinin çok üzerinde artışla yüzde 25’e yükseltti.

Karar öncesinde 27,23 olan dolar/TL, rekor faiz artışı kararı sonrası yüzde 6’ya yaklaşan sert düşüşle 25,57’ye kadar geriledi. Karar öncesinde 29,70 seviyesinde olan Euro/TL de 27,74’ü gördü.

Karar öncesinde yüzde 1,5 olan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksindeki yükseliş, karar sonrasında yüzde 3’ü aştı. Bankalar karar sonrasında yüzde 10’a yakın artışlarla tavan oldu.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), faiz kararı sonrası yaklaşık 20 baz puan gerileyerek 394 baz puana indi.

‘SIKILAŞTIRMA ADIMLARINA DEVAM’ MESAJI

Karara dair açıklamada “Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir” denildi.

“Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir” ifadeleri de açıklamada dikkat çekti.

ÜÇ TOPLANTIDA 1650 BAZ PUANLIK ARTIŞ

Banka haziranda faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 15'e yükseltmiş, bu artış, 27 ay sonra yapılan ilk faiz artışı olmuştu. Temmuzdaki 250 baz puanlık artışla birlikte Hafize Gaye Erkan başkanlığında bankanın üç aydaki toplam faiz artışı 1650 baz puana ulaştı.

Faizin bugün yükseltileceği seviye için piyasada ekonomistlerin ortalama beklentisi, Bloomberg, AA ve Reuters anketinde yüzde 20 olmuştu.

Temmuz ayında yıllık enflasyon TÜİK’e göre yüzde 47,83, ENAG’a göre yüzde 122,88 olmuştu.

TCMB enflasyon tahminini bu yıl sonu için yüzde 22,3’ten yüzde 58’e, 2024 sonu için yüzde 8,8’den yüzde 33’e yükseltmişti.

Seçim öncesindeki 2 yıllık dönemde faiz indirimleri yapan ve kredi musluklarını açan hükümet, seçim sonrasında faiz artışına gitmiş ve kredi musluklarını kısmıştı.

‘ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE BOZULMA’

PPK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,5'ten yüzde 25 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir.

KADEMELİ ARTIŞ MESAJI

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

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