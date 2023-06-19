Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz arttıracak mı?

Merkez Bankası (TCMB) seçimlerin ardından gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 1,150 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükseltmesi bekleniyor. Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

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Son iki yılda TL’de keskin kayıp, enflasyonda ise hızlı tırmanışa sebep olan düşük faiz politikası çerçevesinde TCMB kademeli olaral 1000 baz puan faiz indirimi gerçekleştirmiş, Şubat ayındaki depremlerin ardından toparlanmayı desteklemek için 50 baz puan daha indirime giderek yüzde 8.5 seviyesine çekmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE? FAİZ ARTTIRACAK MI?

Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin sonrasında sürdürülemez eleştirilerinin odağı olan ekonomi adımlarının ardından alışılagelmiş politikalara dönüşe işaret olarak Mehmet Şimşek, Hazine Bakanı ve uluslararası finansal deneyimi olan Hafize Gaye Erkan ise TCMB başkanı görevlerine atanmıştı.

Reuters anketine katılan 15 kurumun hepsi politika faizinde artışa gidileceğini öngördü. Tahminlerin medyanı bir haftalık repo faizinin 1,150 baz puan arttırılarak %20 seviyesine çekileceğini gösterirken, tahminler %12.5 ile %30 aralığında bulunuyor. Kamu kontrollü bir yapıdan daha serbest politikalara geçişin önemli bir aşaması olarak görüldüğü için 22 Haziran’daki PPK kararı piyasa açısından çok önemli. Şimşek ya da Erkan bugüne kadar beklenen faiz artışlarının miktarı konusunda yorumda bulunmadığı için piyasanın faiz artış tahminleri de geniş bir bantta. Ekonomistler faizlerdeki artışın tek seferde mi yapılacağını zamana mı yayılacağını anlamak için PPK metnindeki değişimlere de odaklanacaklar. Öngörülen faiz artışı 2021 yılının Mart ayından beri politika faizi ile yapılan ilk sıkılaştırma adımı olacak. Ankette yılsonu politika faizinin seviyesi hakkındaki soruya yanıt veren ekonomistlerin medyanı %30 oldu.

Tahminler %18 ile %35 arasında bulunuyor. TCMB’nin bugün yayımladığı reel ve finansal sektör tahminlerini derlediği piyasa katılımcıları anketinde faiz artış tahminleri yaklaşık 900 baz puan oldu. Faiz artışına ilişkin bir başka endişe ise düşük faiz istekliliği ile bilinen Erdoğan’ın karara nasıl tepki vereceği idi. Erdoğan faiz artışını kabullendiğini bu hafta söyledi.