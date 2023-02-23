Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, Şubat ayı faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası enflasyondaki yükselişe rağmen gerçekleştirdiği 500 baz puanlık son faiz indirim döngüsünü Kasım ayında tamamlamış Aralık ve Ocak aylarında yaptığı toplantılarda politika faizini beklentilere paralel yüzde 9 olarak sabit tutmuştu. Merkez Bankası faiz kararı beklentisi bu ay politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8.50 seviyesine çekeceği yönünde oldu. Merkez Bankası faiz kararını 23 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında depremin ekonomiye etkilerini sınırlamak için faiz kararı indirimi yönünde bir açıklama bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 23 Şubat Perşembe günü saat 14:00’te açıklayacak.

FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ankete katılan sekiz kurum politika faizinin sabit tutulacağını dokuz kurum ise yeni indirimlerin başlayacağını tahmin etti. Ankete katılan kurumlardan yedi tanesi Perşembe günü politika faizinde 100 baz puan indirim beklerken birer kurum ise 50 ve 200 baz puanlık indirim öngörüyor. Sekiz kurum ise TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

İki hafta önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmalarına Hatay ve Maraş illeri dışında son verilirken, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41,000'in üzerinde. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 13.4 milyon kişinin yaşadığı 10 il daha sonra bunlara eklenen Elazığ ve Suriye'nin kuzeyinde büyük yıkıma yol açtı.

Kasım ayında ekonomik ivme kaybını gerekçe göstererek başladığı faiz indirim döngüsünü %9 politika faizinin yeterli olduğunu belirterek sonlandıran TCMB'nin tahmini maliyeti 50 milyar dolar ile 100 milyar dolar arasında tahmin edilen deprem sonucunda vereceği karar izleniyor.

Barclays bir araştırma notunda Türkiye'de meydana gelen depremin ekonomik ve siyasi etkilerine dikkat çekti ve yine de baz senaryo olarak TCMB'nin politika faizini sabit tutmasını beklediklerini belirtti. “Baz senaryo olarak 2023'ün birinci yarısında faizlerde değişiklik beklemiyoruz fakat bir önceki TCMB açıklamasındaki güvercin sinyaller ve deprem kaynaklı beklenen ekonomik yavaşlama tahminimizdeki aşağı yönlü riskleri arttırıyor.”

JPMorgan ise deprem sonrası 100 baz puan yeni indirim öngördü. Anketteki 2023 yılsonuna yönelik faiz tahmini sorusuna verilen cevapların medyanı ise TCMB'nin politika faizini %14.5 seviyesine yükselteceğine işaret ediyor. Yılsonu tahminleri arada ekonomi politikalarında köklü değişimler getirebilecek seçim nedeniyle %6 ila %45 arasında geniş bir bantta yer alıyor. Muhalefet ekonomide daha alışılmış politikaları benimserken iktidar ise düşük faiz ile cari açık odaklı alışılagelmedik bir politika izliyor. Deprem öncesinde piyasalar bu kapsamda seçime kadar politikalarda belirgin değişim beklemiyordu. Reuters

AA ANKETİNDE FAİZ İNDİRİMİ ÇIKTI

AA Finans’ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günkü toplantısında politika faizini indirmesini bekliyor.

AA Finans’ın, 23 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8’e indirilmesini bekliyor.

Ekonomistlerden 10’u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1’i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden 6’sı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu. AA