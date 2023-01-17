Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz beklentisi ne?
Merkez Bankası faiz kararı 19 Ocak Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak, faiz beklentisi yüzde 9'da sabit bırakılması yönünde oluştu. 2023 sonuna ilişkin politika faizi beklentisini ileten ekonomistlerin tahmin ortalaması yüzde 19,4 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiler yüzde 7 ile yüzde 26 arasında değişti.
Merkez Bankası Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında %85'i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yılsonunda tek hane sinyaline paralel politika faizinde indirime gitmişti. Aralık ayında sabit tutulan faizin bu ay da aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 19 Ocak saat 14:00'te açıklayacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans’ın, 19 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9’da sabit bırakılmasını bekliyor.
Öte yandan 2023 sonuna ilişkin politika faizi beklentisini ileten 6 ekonomistin tahminlerinin ortalaması yüzde 19,4 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiler yüzde 7 ile yüzde 26 arasında değişti.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu. AA