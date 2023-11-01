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Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını yükseltti

Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını 5 puan artırdı.

Yayınlanma: 08:11 - 01 Kasım 2023 Güncellenme:
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Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını yükseltti

Merkez Bankası vadesinde en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını 5 puan artırdı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, bu kapsamda reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yüzde 30.75’ten yüzde 35.75’e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yüzde 31.75’ten yüzde 36.75’e çıkarıldı.

Merkez Bankası en son 1 Eylül ve 28 Eylül’de bu faiz oranlarında artışa gitmişti. (REUTERS)

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