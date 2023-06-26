Merkez Bankası reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranlarını artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında değişikliğe gitti.

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Merkez Bankası, 24 Haziran’dan geçerli olmak üzere reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını artırdı.

Resmi Gazete’nin 24 Haziran tarihli sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9.75’ten yüzde 15.75’e, avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı ise yıllık yüzde 10.75’ten yüzde 16.75’e yükseltildi.

Merkez Bankası, her iki oranı en son 2022 yılı sonunda değiştirmişti. (REUTERS)