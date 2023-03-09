Merkez Bankası rezervi bir ayda 9,3 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası'nın brüt rezervi son bir ayda 9,3 milyar dolar düşüşle 120,4 milyar dolara geriledi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervindeki düşüş geçen hafta da devam etti. Brüt rezerv geçen hafta 811 milyon dolar düşüşle 120,4 milyar dolara geriledi.

TCMB’nin brüt rezervi 3 Şubat-3 Mart döneminde toplamda 9,3 milyar dolar geriledi.

25 Şubat-3 Mart haftasında TCMB’nin brüt döviz rezervi 1,7 milyar dolarlık düşüşle 70,3 milyar dolara geriledi. Bankanın brüt altın rezervi ise 888 milyon dolarlık düşüşle 50,1 milyar dolara yükseldi.

TCMB’nin net rezervi geçen hafta 0,5 milyar dolarlık artışla 20,7 milyar dolara yükselirken, swap hariç net rezerv -43,8 milyar dolar oldu.

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