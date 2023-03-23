Merkez Bankası rezervleri borçla arttı

Merkez Bankası rezervleri, haftalar süren sert düşüşlerin ardından geçen hafta arttı. Suudi Arabistan ve diğer ülkelerden alınan borçla geçen hafta brüt rezerv 6,9 milyar dolar arttı.

Sozcu.com.tr

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Yüksek cari açık nedeniyle son dönemde sert düşüş gösteren Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, 11-17 Mart haftasında borçla arttı.

TCMB’nin brüt rezervi geçen hafta 6,9 milyar dolarlık artışla 126,9 milyar dolara yükseldi.

Net rezerv geçen hafta 1,3 milyar dolarlık artışla 20 milyar dolara yükselirken, swap hariç net rezerv -40,2 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam -44,3 milyar dolardı.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu’nun TCMB’ye 5 milyar dolar mevduat yatırması ve Hazine’nin 2,25 milyar dolarlık dış borçlanmasının 14 Mart’ta Hazine’nin TCMB’deki hesabına aktarılması, geçen haftaki rezerv artışında etkili oldu.

Suudi Arabistan’dan gelen mevduat, brüt rezerve eklenirken, net rezervi değiştirmiyor. Hazine’nin dış borçlanması ise net rezerve dahil ediliyor.

TCMB’nin brüt rezervi 2 şubat-10 mart döneminde toplamda 9,7 milyar dolar azalmıştı.

DÖVİZ MEVDUAT AZALDI, KKM ARTTI

Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı geçen hafta 1,1 milyar dolarlık düşüşle 186,4 milyar dolara geriledi.

Parite etkisinden arındırılmış düşüş 2,7 milyar dolar oldu. Bu düşüşün 1,4 milyar doları gerçek kişilerden, 1,3 milyar doları şirketlerden kaynaklandı.

Kur korumalı mevduat (KKM) hacmi ise geçen hafta 36,4 milyar TL artışla 1 trilyon 639,8 milyar TL’ye yükseldi.

KKM hacminin son haftalardaki hızlı yükselişinde, dövizden TL’ye geçişlerde KKM faizinde “politika faizi artı 3 puan” limitinin kaldırılması ve bankaların TCMB’nin zorunlu tuttuğu TL mevduat oranlarını tutturmak için bu tür mevduata yüksek faiz vermesi etkili oldu.

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