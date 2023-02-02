Merkez Bankası rezervleri geçen hafta azaldı

Merkez Bankası'nın brüt rezervi geçen hafta 1,6 milyar dolar azaldı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) brüt rezervi geçen hafta 1,6 milyar dolar düşüşle 128,7 milyar dolara geriledi.

Bankanın net rezervi de geçen hafta 0,9 miyar dolarlık düşüşle 25,8 milyar dolar oldu.

TCMB’nin yerli bankalar ve yabancı merkez bankalarından belirli bir süre için swap (takas) ile ödünç aldığı döviz ve altın hariç net rezervi ise geçen hafta -45,8 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta bu rakam -45,2 milyar dolardı.

Geçen hafta yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 1,8 milyar dolar düşüşle 196 milyar dolara geriledi. Parite etkisinden arındırılmış düşüş 2,1 milyar olurken, bu düşüşün 763 milyon doları gerçek kişilerden, 1,3 milyar doları tüzellerden kaynaklandı.

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