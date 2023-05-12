Merkez Bankası yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizi yükseltti

TCMB, bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri üzerinde tuttukları yabancı para serbest hesaplar için ödediği faizi yüzde 4.75'e yükseltti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası (TCMB) bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri üzerinde tutukları yabancı para serbest hesaplar için ödediği faizi yüzde 4.75’e yükseltti.

TCMB, Reuters’ın CBTB sayfasında yabancı para serbest hesaplar için faiz oranını bu sabah yüzde 4.75 olarak ilan etti. Bu faiz dün yüzde 4.5 seviyesindeydi.

İlgili sistemde faiz ödemeleri TL cinsinden, ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına yani ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki farka yapılıyor.

DÖVİZ TALEBİ REKOR SEVİYELERDE

İlgili sistem ocak ayında başlamıştı.

Bankalar, ilgili tutarları yurtdışında tutmaları halinde libor getiri elde edebildiklerini, ancak içeride böyle bir yapı bulunmadığı için sistemi bankaların TCMB’den talep ettiğini belirtmişlerdi.

Öte yandan bu pazar günü gerçekleşecek seçimler öncesi piyasadaki döviz talebi rekor seviyelerde. Bu nedenle TCMB her geçen gün daha çok döviz kaynağına ihtiyaç duyuyor. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Küresel piyasalar karışık seyrediyor