Merkez Bankası’nda istifa

Merkez Bankası'na Hafize Gaye Erkan'ın atanması sonrasında İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevinden alınan Gizem Uzuner, bankadan istifa ettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Hafize Gaye Erkan’ın haziran ayında Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturması sonrasında İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevinden alınan Gizem Uzuner, bankadan istifa ettiğini duyurdu.

9 Haziran’da göreve atanan Erkan, koltuğa oturmasının hemen ardından bir önceki başkan Şahap Kavcıoğlu döneminde medya sektöründen TCMB’ye geçiş yapan Uzuner’in görevine son vermişti.

Uzuner, dün Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Devlete hizmet olarak görüp kabul ettiğim ve bir yılı aşkın süredir görev aldığım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bu ay itibarıyla istifa ederek ayrılmış bulunuyorum. Ömürlük deneyimler edindiğim bu yolculuğuma eşlik eden tüm yöneticilerime, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve İdare Merkezi'ndeki tüm mesai arkadaşlarıma, danışman olarak görevimi sürdürdüğüm kısa sürede desteğini esirgemeyen tüm TCMB mensuplarına çok teşekkür ederim.

Özel sektörde sürdüreceğim bundan sonraki kariyer durağıma dair adresimi yakın zamanda sizlerle paylaşacağım.”



GİZEM UZUNER KİMDİR?

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Gizem Uzuner, lisans eğitiminin bir kısmını Sofya'da MT&M College'da okudu.

Yüksek lisansını ise Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Financial Economics bölümünde tamamladı.

Lisans eğitimi esnasında ABD ve Yunanistan’da çeşitli şirketlerin finans departmanlarında çalıştı.

Türkiye'de ise Gedik Yatırım Holding Kaldıraçlı İşlemler Departmanı’nda ve Destek Menkul Değerler’de araştırma bölümünde görev aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yetkilendirmesiyle Türev Araçlar ve İleri Düzey lisanslarına sahip.

2015’de kadrosuna dahil olduğu Bloomberg HT'de Araştırma Müdürü olarak kariyerine devam etti.

2022 yılında TCMB İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atandı ve Haziran 2023’te görevden alındıktan sonra Eylül 2023’te bankadan istifa etti.

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