Merkez Bankası’ndan bayram öncesi para basımında rekor

Piyasadaki banknot miktarı, bayram öncesi iki haftada 73,3 milyar TL'lik artışa 443 milyar TL'ye ulaştı. Her yıl bayram öncesinde yoğunlaşan banknot basımı, bu yıl zirveyi gördü.

Emre DEVECİ

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Her yıl ramazan ve kurban bayramları öncesinde Türkiye’de piyasadaki banknot miktarı (emisyon) artar. Vatandaş, bayram harcamaları için bankadan nakit para çeker.

Merkez Bankası’na (TCMB) bağlı Banknot Matbaası, bayram öncesinde yoğun şekilde para basar. Kartlı harcamalardaki artışa rağmen, fiziki para talebi de bayram önceleri artar.

Ancak bu yıl para basımında artış, geçmiş yılların çok üzerinde oldu.

Yüksek enflasyon etkisiyle son yıllarda hızla artan piyasadaki banknot miktarı, Ramazan Bayramı öncesinde rekor tazeledi.

İKİ HAFTADA 73,3 MİLYAR TL’LİK ARTIŞ

TCMB verilerine göre, Ramazan Bayramı’nın iki hafta öncesinde 5 Nisan’da 369,7 milyar TL olan piyasadaki banknot tutarı, iki haftada 19 Nisan’da 443 milyar TL’ye ulaştı. İki haftalık artış, miktar olarak 73,3 milyar TL, oran olarak yüzde 19,8 oldu. Son bir yıllık artış oranı ise yüzde 69 olarak kayıtlara geçti.

Geçen sene Ramazan Bayramı öncesinde 15-29 Nisan arasında toplam banknot tutarı miktar olarak 31,9 milyar TL, oran olarak yüzde 12,1 artmıştı.

Bayram sonraları piyasadaki banknot tutarlarında belirgin düşüşler görülüyor.

200 TL ADEDİ HIZLA ARTIYOR

Hükümetin uyguladığı politikalar sonucunda patlayan enflasyonla birlikte TL'nin değeri hızla erirken, tedavüldeki 200 TL'lik banknot sayısı astronomik hızda artıyor.

TCMB verilerine göre, geçen yıl mart ayı sonunda 536 milyon 989 bin olan piyasadaki 200 TL'lik banknot adedi, bu yılın mart ayı sonunda 1 milyar 77 milyon adedi aştı. Sadece bir yılda 200 TL'lik banknot adedindeki artış oranı yüzde 101'e ulaştı.

1 Ocak 2009 tarihinde cüzdanlara girmeye başlayan 200 TL'lik banknot, geride kalan 14 yılı aşkın dönemde ilk yıl dışında hiç 2022'deki kadar hızlı artmamıştı. Artış hızı 2023'ün ilk üç ayında da yüksek seyretti.

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