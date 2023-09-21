Merkez Bankası’nın faiz kararını dünya böyle gördü

Merkez Bankası'nın 500 baz puanlık faiz artışı yabancı basında geniş yankı buldu. Karar, seçim sonrası yürürlüğe konulan yeni ekonomi politikalarının bir parçası olarak değerlendirildi. İşte dış basının faiz analizleri...

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) bugünkü faiz artışı yabancı basında geniş yer buldu.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), bugünkü toplantısında politika faizini artırdı. Kurul faizi yüzde 25’den yüzde 30’a yükseltti. Türkiye’deki faiz artışlarının eylülde de devam etmesi uluslararası finans basınında da geniş yankı buldu.

Haberlerde ağırlıklı olarak faiz artışlarının Türkiye’de seçim sonrası uygulanan yeni ekonomi politikalarının bir parçası olduğu değerlendirmelerine yer verildi.

BLOOMBERG: SIKILAŞMA DÖNGÜSÜ YOĞUNLAŞIYOR

ABD’li finans ajansı Bloomberg, “Yıllar süren istikrarsız ve alışılmadık politikaların ekonominin dengesini bozmasının ardından göreve gelen yeni ekonomi yönetimi Türkiye’den uzak duran yatırımcıların ilgisini çekmeye çalışırken işler daha da hızlanıyor” dedi.

Beril Akman imzalı haberde, “Üst üste dördüncü artış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mayıs ayında yeniden seçilmesinin ardından başlayan sıkılaşma döngüsünün yoğunlaştığını gösterdi” ifadeleri yer aldı.

Bloomberg ekonomisti Selva Bahar Baziki ise “Merkez Bankası’nın marttaki yerel seçimler öncesinde 2024’ün ilk çeyreğinde faiz artırımlarına ara vermesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Baziki, “Seçimlerin ardından daha fazla faiz artışının gelmesi muhtemel. Enflasyonda yüzde 70’lik bir zirve bekliyoruz. TCMB’nin enflasyon beklentilerini sabitlemek ve fiyat artışlarını dizginlemek için daha uzun süre daha yüksek seviyelere çıkacağını göreceğiz” dedi.

FT: TÜRKİYE YABANCI YATIRIMCI ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

İngiliz finans gazetesi faiz artışını “Türkiye, neredeyse yüzde 60’a yaklaşan enflasyonu dizginleme kampanyasını hızlandırırken, hazirandan bu yana dördüncü kez faizleri artırdı” ifadeleri ile gördü.

Haberde, “Bugünkü faiz artışı, bir zamanlar yüksek faizi ‘tüm kötülüklerin anası’ olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyu önünde “sıkı para politikasını” benimsemesinden birkaç hafta sonra geldi” ifadeleri yer aldı.

Adam Samson imzalı haberde, “Erdoğan’ın mayısta yeniden seçilmesinin ardından atadığı ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadele etmek için acele ederken yabancı yatırımcıları geri çekmeyi amaçlayan bir dizi başka adım atıyor” ifadelerine verildi.

CNBC’DEN FAİZ YORUMU

ABD merkezli haber kuruluşu CNBC’nin Natasha Turak imzalı haberinde “TCMB kararı, Türkler için acı veren bir dizi faiz artırımının ardından geldi. Ülke, hükümetin inatla savunduğu gevşek para politikası nedeniyle birkaç yıldır hızla artan enflasyonu ve çarpıcı biçimde zayıflayan para birimini toparlamayı hedefliyor” ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca Türkiye’deki politika dönüşümü, “TCMB, Erdoğan’ın enflasyonu tersine çevirmek için ortodoks ekonomi politikalarını uygulama sözü veren politika yapıcıları atamasının ardından haziranda iki yıl sonra ilk kez faizleri artırmıştı” ifadeleriyle anlatıldı.

WSJ: MERKEZ, ENDİŞELERİ GİDERMEDE BAŞARISIZ

ABD’li finans gazetesi Wall Street Journal ise haberinde, “TCMB faizi yüzde 30’a yükseltti. Ancak bu artış politika yapıcıların enflasyonu kontrol altına almak için yeterli çabayı göstermediği yönündeki endişeleri gidermede başarısız oldu” dedi.

Chelsey Dulaney imzalı haberde, “Faiz artışı kabaca beklentilere paralel gerçekleşti. Ancak bazı yatırımcılar, Türkiye’de enflasyonun toparlanmaya başladığına dair işaretler nedeniyle daha agresif bir artış umuyordu” ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca “Zayıf lira, ithalatı daha pahalı hale getiriyor ve seçim sonrası ortodoks para politikasına temkinli bir dönüş planlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi ekibini zorluyor” ifadeleri yer aldı.