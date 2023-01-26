Merkez’de taşınma kıyımı

Seçim öncesi İstanbul’a taşınma hazırlıklarını hızlandıran Merkez Bankası’nda (TCMB) şimdi de taşeron işçi kıyımı başladı. Banka yönetiminin, taşeron şirket kadrosunda çalışan işçileri Ankara dışındaki illere gitmeye zorladığı, emre karşı gelenlerin işten atıldığı, bankaya giriş kartlarının iptal edildiği, bankada sadece torpili olanlara dokunulmadığı iddia edildi.

Erdoğan SÜZER

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Merkez Bankası'nda Ankara dışına zorlanan personelin mimar, mühendis, teknisyen, garson, kat görevlisi, müracaat-karşılama, temizlik personeli olarak çalıştığı ve sayılarının 300'ü bulduğu ifade ediliyor.

BASKI YAPILIYOR

Garson ve temizlik görevlisi gibi personelin Merkez Bankası'nın 20 farklı ilde bulunan şubelere gitmeleri için baskı yapıldığı, ‘ünvan ve görev değişikliğine ilişkin form ve muvafakatname' adlı belgeleri imzalamayanların işine son verildiği ifade edildi.

Şubelere gönderilecek personelin bu illerde para taşıma işlerinde görevlendirileceği iddia edildi. Taşeron statüde çalıştırılan tüm personelin kadrosunun Tepe Servis Yönetim A.Ş'de olduğu, her yıl yapılan ihalelerle firmaların değiştiği, ancak çalışanların aynı kaldığı bildirildi.