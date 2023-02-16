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Merkez’den bankalara döviz ve altın talimatı: Alım satım farkını açın

Merkez Bankası (TCMB) bankalarda döviz talebini azaltacak şekilde döviz ve altın işlemlerinde alım satım fiyatı arasındaki farkın (spread) açılmasını istedi.

Yayınlanma: 16:04 - 16 Şubat 2023 Güncellenme:
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Merkez’den bankalara döviz ve altın talimatı: Alım satım farkını açın

Merkez Bankası (TCMB) bankalarda döviz talebini azaltacak şekilde döviz ve altın işlemlerinde alım satım fiyatı arasındaki farkın (spread) açılmasını istedi.

Reuters’a bilgi veren bankacılık kaynakları, TCMB’nin ayrıca bankaların müşterileriyle gerçekleştirdiği türev işlemlerinin maliyetini Borsa İstanbul’daki vadeli işlemlerin maliyeti olan yüzde 40 civarına ya da işlemi VIOP piyasasına taşımasını da istedi.

Bankacıların verdiği bilgiye göre ilgili adımlar piyasadaki döviz talebini azaltmaya, türev işlemlerini ise teminatlı bir yapı olan BIST’e yönlendirmeyi amaçlıyor.

TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı.

Öte yandan, Bloomberg'in haberine göre, konuya yakın kaynaklar TCMB'nin bankalardan dolar forward kontratlarında faizi yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmelerini istediğini belirtti.(REUTERS)

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