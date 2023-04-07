Merkez’den TL mevduat payı düşük bankalara ek ceza

Merkez Bankası, toplam mevduat payı içerisinde TL mevduat payı yüzde 60'ın altında kalan bankalar için ek cezalar uygulamaya başlayacak.

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Bankaların toplam mevduatı içinde TL mevduat payının yüzde 60’ın altında kalması halinde tutmak zorunda oldukları ek menkul kıymet miktarı artırıldı.

Değişiklik bugün Resmi Gazetede yayımlanan Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de yer aldı.

Önceki uygulamada TL mevduat payı yüzde 50 altında kalan bankalar 7 puan ek menkul tesisi uygularken yeni uygulamada yüzde 60 altında kalanlar 7 puan ek menkul tesis uygulayacak.

Bankaların ayrıca nisan sonuna hesaplama döneminden eylül sonuna kadar, döviz mevduattan TL mevduata dönüşümü belirli oranda sağlayamamaları halinde değişen oranlarda ek menkul kıymet tutmaları gerekecek.

Buna göre banka:

*28 Nisan’dan 29 Eylül’e TL’ye dönüşüm oranı aylık %5’in altında kalırsa,

*27 Haziran’dan 29 Eylül’e TL’ye dönüşüm oranı aylık %3’ün atlında kalırsa,

Eksik kalan tutar kadar menkul kıymet ayıracak.

Ayrıca:

*31 Mart’tan 27 Haziran’a kadar TL’ye dönüşüm oranı %15’in altında kalan bankalar,

*31 Mart’tan 29 Eylül’e kadar TL’ye dönüşüm oranı %24’ün altında kalan bankalar,

5 puan ek menkul kıymet tesisi yapacak.

Son olarak bu yıl 29 Aralık’tan itibaren kullandırılan kredilerin ikinci kademede yer alanları için yüzde 90 yerine yüzde 150 menkul kıymet ayrılacak. Böylece referans orandan belirli bir oranda yüksek faiz/kâr payı oranı bulunan ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet tesisi oranı yüzde 90’dan yüzde 150’ye yükseltilecek.

ZORUNLU KARŞILIKLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Merkez Bankası ayrıca bankaların dövizden TL'ye dönüşüm oranlarında da düzenleme yaptı.

Düzenlemeye göre, TL mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki paylardan düşük olanı yüzde 60’ın altında kalan bankalar için 28 Nisan’dan itibaren ilave 5 puan yabancı para zorunlu karşılık uygulayacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, bankalarca gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak TL mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki payına göre belirlenen zorunlu karşılık oranlarına ilave olarak zorunlu karşılık tesis edilecek.

Gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 60’ın altında kalan bankalar için 5 puan ilave edilecek.

Gerçek veya tüzel kişi için TL mevduat/katılım fonu payı hesaplanamayan bankalarda Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslar dikkate alınacak. (REUTERS)

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