Merkez’den yurt dışı kaynaklı döviz kararı

TCMB, şirketlerin yurt dışı kaynaklı dövizlerinin TL'ye dönüşümüne destek sağlanmasına karar verdi.

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Merkez Bankası (TCMB) yurt dışından elde ettiği dövizi Merkez Bankası’na satan şirketlere dövizden TL’ye dönüşüm desteği verecek.

TCMB tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, bu yıl için açıklanan para politikası ve liralaşma stratejisine atıfta bulunularak “(buna göre) ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi amacıyla firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümüne destek sağlanmasına” karar verildiği ifade edildi.

YÜZDE 2’Sİ KADAR DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Açıklamaya ve resmi gazetede yayımlanan Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’e göre şirketlerin dış kaynakları dövizlerinin TCMB’ye satışı sırasında, TCMB tarafından belirlenen bir süre boyunca döviz alımı yapmamaları taahhüdü karşılığında, TL’ye çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği verilecek.

Ayrıca getirdikleri dövizin en az yüzde 40’ını TCMB’ye satan bankalar, TCMB’ye satılmayan dövizi kur korumalı dönüşüm hesabına koymaları ve TCMB tarafından belirlenen süre boyunca sattıklarından fazla döviz almama taahhüdünde bulunmaları halinde yine yüzde 2 döviz dönüşüm desteğinden yararlanabilecek.

Şirketler taahhütlerini yerine getirmezse TCMB kaynaklı kredi kullanım talepleri bir yıl süreyle kabul edilmeyecek. Ayrıca dönüşüm desteğinin ihlal edilen süre için verilen bölümü geri tahsil edilecek. (REUTERS)