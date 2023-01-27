Merkez’in faiz adımı borsayı vurdu

Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduatta faiz tavanını kaldırmasının ardından Borsa İstanbul'da başta bankacılık hisseleri olmak üzere satılı seyir yaşanıyor. Uzmanlar, KKM faizindeki yükselişin banka kârlarını olumsuz etkileyeceği beklentileri ve 'hisseye alternatif olur mu?' düşüncesiyle yatırımcıların satış yaptığını söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB), dövizden TL’ye dönüşte kur korumalı mevduat için getirilen politika faizinin en fazla 3 puan üzerinde faiz uygulamasına son vermişti. Dün 2023'ün ilk enflasyon raporunu açıklayan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu da bu gelişmeyi doğrulamıştı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar da dün yaptığı açıklamada, “KKM’de yüzde 12 faiz oranı düşük kalmıştı. TCMB de bankaları bu konuda serbest bıraktı. KKM’de faizin yüzde 17’lere çıkması mümkün” şeklinde konuşmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ardından KKM’ye olan ilginin artacağı ve bankacılık kârlarının olumsuz etkileneceği yönündeki beklentiler ile Borsa İstanbul’da işlem gören banka hisselerinde satışlar derinleşiyor.

Kapanışa doğru sertleşen satışlar ile bankacılık endeksinde saat 16:45 itibarıyla yüzde 5’in üzerinde kayıplar dikkat çekiyor. BIST 100 endeksinde de kayıplar yüzde 3,45 seviyesinde.

‘KKM, DAHA İYİ BİR ÜRÜN KONUMUNA GELDİ’

HSBC Portföy Yönetim Başekonomisti İbrahim Aksoy, bugünkü bülteninde, “KKM'ye ilginin artırması beklenebilir” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu adımla, Merkez Bankası rezervlerini artırmayı, bu ürünün getirisini artırarak dövizden TL'ye dönüşü özendirmeyi istiyor görünüyor” diyen Aksoy, devamında şu ifadelere yer verdi;

“Atılan adımın bankaların döviz mevduatının toplam mevduat içindeki payını düşürme hedefini kolaylaştırması ve bankacılık kârına olumlu etkide bulunması mümkün.

Bununla birlikte, atılan adım bankaların fonlama maliyetlerini yukarı çekecek görünüyor. Bu açıdan bakıldığında bankacılık sistemi kârına net etkinin sınırlı da olsa negatif olacağı görülüyor.

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler öncesinde oynaklığın görece yüksek seyredebileceği görüşündeyiz. KKM ürününde faizin artırılması bu ürünü hisse senetleri piyasası karşısında daha iyi bir alternatif haline getirirken endeks üzerinde baskının önümüzdeki günlerde devam etmesi olası görünüyor.”

ACABA BORSAYA ALTERNATİF OLUR MU?

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya da bankacılık endeksine ilişkin artan satış baskısının KKM faizinde üst sınırın artırılması dolayısıyla olduğunu söyledi.

Yatırımcılarda, ‘Acaba borsaya alternatif olur mu?’ bakış açısı olduğunu dile getiren Çetinkaya, şöyle konuştu;

“Bankalar bir anda daha fazla faiz ödeme durumuyla karşı karşıya kaldı. Kârların olumsuz etkilenmesi beklentileri de satış baskısını artırdı. Yıllık faiz giderlerinin 140 milyar TL’ye kadar artma olasılığı var. Mevduat faizleri de KKM faizi ile birlikte yukarı mı çekilecek orası biraz karışık.

TL mevduat oranı tutmayınca bu sefer kredi faizleri yükselmeli, o zaman da daha fazla tahvil tutma gereği yaratacak. Tüm bu gelişmelerle bankalar için belirsiz ve zor bir döneme girildi. Satış baskısının derinleşmesi bu nedenlerden.”

‘KKM’DE ARTIŞ TRENDİ YENİDEN BAŞLAYABİLİR’

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru ise piyasadaki algının bozuk olduğunu belirterek BIST100’de satışın asıl nedeninin yatırımcıların önümüzdeki döneme ilişkin nelerin fiyatlanacağını bilememesi olduğunu dile getirdi.

KKM’de faiz sınırının kalkması sonrası bir miktar paranın oraya gidebileceğini belirten Kuru şu ifadeleri kullandı;

“Bankaların negatif olmasının sebebi ticari kredi ile mevduat makası daralıyor. KKM’de artış trendi yeniden başlayabilir. Girişlerin ufak ufak başlamasıyla KKM hacminin 2 trilyon liralara doğru yükselmesi beklenebilir.

Ama Borsa İstanbul’daki asıl düşüşün nedeni seçim belirsizlikleri ile tasarruf sahibinin önümüzdeki dönemde nelerin fiyatlanacağını bilememesi. Bulutlu süreç biraz daha devam edebilir. Seçime ilişkin anketler netleşip, ekonomiye ilişkin söylemler belli olunca fiyatlamalar normale döner.”

‘SEÇİME DOĞRU DALGALANMALAR ARTACAK’

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal ise derinleşen satışlarda KKM faiz sınırının kaldırılmasından ziyade bankacılık sektörüne ilişkin son dönemde açıklanan düzenlemelerin etkisi olduğunu dile getirdi.

Düzenlemelerin devamı gelebilir diyen Bal, şöyle konuştu;

“Genel bir satış var. Algoritmik işlemler ve yabancı çıkışı da etkili oluyor. Dördüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla beraber yukarı yönlü bir hareket görebiliriz ama seçime doğru yaklaşıldıkça dalgalanmalar artacak. Yıl genelinde volatilitenin yüksek olduğu bir dönem bizi bekliyor.”

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