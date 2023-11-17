Mevduat faizleri yeniden 20 yılın zirvesinde

Mevduat faizleri geçen hafta ortalama yüzde 45,85'e ulaşarak 20 yılın zirvesini gördü. İhtiyaç kredisi faizleri de yüzde 60'ı aşan oranla 21 yılın zirvesinde seyrediyor.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizi artışları ve atılan diğer adımlara paralel olarak TL mevduat faizlerinde artış yaşanıyor.

TL mevduat için gösterge olan üç aya kadar vadeli mevduat faizi geçen hafta ortalama yüzde 45,85 ile Nisan 2003 sonrasındaki 20 yılın zirvesine yükseldi. Önceki haftaya göre ortalama mevduat faizindeki yükseliş 1,35 puan oldu.

6 Ekim haftasında yüzde 45,49’u gören üç aya kadar vadeli ortalama mevduat faizleri, dört haftalık düşüş serisiyle yüzde 41,72’ye kadar geriledikten sonra önceki hafta tekrar yükselişe geçmişti.

10 Kasım itibarıyla ortalama mevduat faizi, bir aya kadar vadede yüzde 37,04, altı aya kadar vadede yüzde 43,43, bir yıla kadar vadede yüzde 41,68, bir yıl ve daha uzun vadede yüzde 35,14, toplamda yüzde 40,58 oldu.

Ekim ayı itibarıyla resmi tüketici enflasyonu yüzde 61,36 seviyesinde bulunurken, bugün açıklanan TCMB piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 43,94 oldu.

TCMB’nin bankaları kur korumalı mevduat (KKM) hacimlerini azaltıp standart TL mevduata geçişe zorlayan düzenlemeleri, TL mevduat faizlerindeki yükselişte etkili oluyor.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİ YÜZDE 60’IN ÜZERİNDE

Geçen hafta itibarıyla ortalama ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 60,19 ile 20 yılın zirvesine yakın seyrediyor. Bu kalemde 21 yılın zirvesi, yüzde 61,33 ile geçen ay görülmüştü.

İhtiyaç kredisi faizleri seçim öncesinde mart ayında yüzde 25 seviyelerindeydi.

Seçim öncesinde mart ayında yüzde 14 seviyesine kadar gerileyen ortalama ticari kredi faizleri de geçen hafta yüzde 51,95’e kadar yükseldi. Ticari kredide de 21 yılın zirvesi görüldü.

Ortalama faizler geçen hafta taşıt kredisinde yüzde 46,26’ya, konut kredisinde yüzde 41,71’e yükseldi. İki kredide de faizler 20 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

Seçim öncesinde martta konut kredisi yüzde 16, taşıt kredisi yüzde 23 seviyelerine kadar gerilemişti.

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