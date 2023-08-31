Finans
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Moody’s’ten Türkiye kararı

Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.

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Moody’s’ten Türkiye kararı

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